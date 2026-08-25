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Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça

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Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça
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Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Jayden Oosterwolde, İtalya'ya ulaştı. Ayrılığı için "Üzgünüm, gitmem yönünde karar alındı" diyen 25 yaşındaki futbolcunun havalimanındaki mutsuz görüntüsü "Yüzünden düşen bin parça" yorumlarını beraberinde getirdi.

  • Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi satın alma opsiyonuyla Serie A ekibi Roma'ya kiraladı.
  • Oosterwolde, Roma'ya sağlık kontrolleri ve sözleşme imzalamak için geldi; havalimanında mutsuz görüntüsü dikkat çekti.
  • Oosterwolde, Fenerbahçe'de 112 maça çıktı ve 3 gol ile 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Jayden Oosterwolde, İtalya'ya ulaştı. Havalimanında kendisini bekleyen Roma taraftarlarıyla fotoğraf çektiren Hollandalı futbolcunun mutsuz görüntüsü dikkat çekerken, "Yüzünden düşen bin parça" yorumları yapıldı.

ROMA'YA İNDİ

Fenerbahçe'den Serie A ekibi Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Jayden Oosterwolde, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini yeni takımına bağlayacak sözleşmeye imza atmak üzere şehre geldi.

Roma-Ciampino Uluslararası Havalimanı'nda görüntülenen 25 yaşındaki savunmacı, kendisini karşılayan taraftarların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

YÜZÜNDEKİ İFADE DİKKAT ÇEKTİ

Oosterwolde'nin havalimanındaki görüntülerinde mutsuz olduğu görüldü. Hollandalı futbolcunun yüz ifadesi, "Yüzünden düşen bin parça" şeklinde yorumlandı. Oosterwolde'nin bir gün önce Fenerbahçe'den ayrılığıyla ilgili kullandığı ifadeler de yeniden dikkat çekti.

"AYRILDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

25 yaşındaki futbolcu, ayrılığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de muhteşem bir zaman geçirdim. Ayrıldığım için üzgünüm; maalesef gitmem yönünde bir karar alındı" demişti.

FENERBAHÇE'DE 112 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'ye İtalyan ekibi Parma'dan transfer olan Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla toplam 112 karşılaşmaya çıktı. Hollandalı savunmacı bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Özellikle derbilerdeki mücadeleci futbolu ve takıma olan aidiyetiyle taraftarların sevdiği isimlerden biri haline gelen Oosterwolde, kariyerine yeniden İtalya'da devam edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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