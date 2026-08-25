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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Bitlis’te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu Kabristanı'nda yan yana poz vererek tarihi bir kareye imza attı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'teki tarihi Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı birlikte ziyaret etti.
  • Kabine toplantısının en kritik gündem maddesini terörle mücadelede gelinen son aşama, terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreçleri oluşturuyor.
  • Ahlat'taki zirvede İsrail ve ABD'nin bölgedeki saldırıları, Hürmüz Boğazı gerilimi ile enflasyonla mücadele ve Orta Vadeli Program kapsamındaki ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programların ardından Kabine, tarihi ve sembolik öneme sahip Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'teki tarihi Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı birlikte ziyaret ederek önemli bir mesaj verdi. 

KABİNE’NİN BİRİNCİ GÜNDEMİ... 

Toplantının en kritik başlığını terörle mücadelede gelinen son aşama oluşturuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen tarihi düzenlemenin ardından, terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreçleri sahadaki son veriler doğrultusunda detaylıca değerlendirilecek. Ayrıca "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda iç cephenin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ve sınır ötesi güvenlik konsepti detaylandırılacak.

DİPLOMATİK KRİZLER DE MASADA 

Ahlat'taki zirvede Orta Doğu'da tırmanan askeri ve diplomatik krizler de geniş yer tutacak:

  • İsrail ve ABD Saldırıları: İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırıları ile ABD’nin İran hedeflerine yönelik hamleleri değerlendirilecek.
  • Hürmüz Boğazı Gerilimi: Küresel ticaret ve enerji nakil hatlarını tehdit eden Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik ve Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk/diplomasi trafiği görüşülecek.

EKONOMİDE SON DURUM VE ENFLASYONLA MÜCADELE

İç gündemde ise ekonominin seyrini masaya yatıracak. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde enflasyonla mücadelede alınan mesafeler, piyasa denetimleri ve vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik yeni adımlar Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde enine boyuna tartışılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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