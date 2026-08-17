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Tunceli'de Şiddetli Yağış Heyelana Neden Oldu, Karayolu Ulaşıma Açıldı

Tunceli'de Şiddetli Yağış Heyelana Neden Oldu, Karayolu Ulaşıma Açıldı
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Tunceli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun Zağge mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının yola sürüklenmesi sonucu bir süre ulaşıma kapanan karayolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunun Zağge mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının yola sürüklenmesi sonucu bir süre ulaşıma kapanan karayolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli'de özellikle Pülümür ve Hozat ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağışın ardından Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun Zağge mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yola sürüklenen toprak ve kaya parçalarını temizledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan sağanak nedeniyle Tunceli-Demirkapı-Hozat ilçe yolunda da ulaşım bir süre aksadı. Yola düşen taş ve ağaç parçalarının Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından bu yol da yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli ve kontrollü seyretmeleri, heyelan ve kaya düşmesi riski bulunan kesimlerde ise tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA
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