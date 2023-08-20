Tunç Soyer: "İzmirli Küçük Üreticimiz Artık Amerika ve Kanada İhracatçısı"

8 bin yıllık geçmişe sahip karakılçık buğdayından yapılan ve İzmirli markasıyla satışa sunulan makarna ile keçi ve koyun sütünden üretilen dört ayrı çeşit peynir Amerika’ya ve Kanada’ya ihraç edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmirli küçük üreticimiz artık Amerika ve Kanada ihracatçısı. Çiftçilerimizin binbir emekle ürettiği ürünler, İzmirli markası altında kıtalararası ilk yolculuğunu yaptı. Bu gurur hepimizin” dedi.

8 bin yıllık geçmişe sahip karakılçık buğdayından yapılan ve İzmirli markasıyla satışa sunulan makarna ile keçi ve koyun sütünden üretilen dört ayrı çeşit peynir Amerika'ya ve Kanada'ya ihraç edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmirli küçük üreticimiz artık Amerika ve Kanada ihracatçısı. Çiftçilerimizin bin bir emekle ürettiği ürünler, İzmirli markası altında kıtalararası ilk yolculuğunu yaptı. Bu gurur hepimizin" dedi.

Başkan Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla oluşturulan tarım projeleriyle küçük üretici artık ihracatçı olma yolunda ilerliyor. 8 bin yıllık İzmirli karakılçık buğdayı sağlıklı ve lezzetli bir makarna olarak okyanusu aşıp Amerika ve Kanada'ya ulaştı. Tüm süt alımlarının, kooperatif üyelerinden ve aile işletmelerinden yapılarak küçük üreticinin desteklendiği "Mera İzmir" projesinin nihai ürünü olan İzmirli markasının peynirleri de yurt dışı pazarına çıktı.

Başkan Soyer, "Çiftçilerimizin bin bir emekle ürettiği ürünler, İzmirli markası altında kıtalararası ilk yolculuğunu yaptı. Önümüzdeki dönemde İzmirli markalı ürünlerin dünyanın pek çok kentinde marketlerde yer alması için ihracat çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

12 BİN DÖNÜME ULAŞILDI

Et ve süt ürünlerinde olduğu gibi karakılçık buğdayında da alım garantili sözleşme yaparak üreticilere ücretsiz tohum desteği veren Büyükşehir Belediyesi, projenin yaygınlaşması için "iki katı fiyat" politikasını devreye aldı. 80 ton atalık karakılçık ve saz çavdarı tohumu 2022 yılı içinde 4 bin dekar alana ekildi ve çiftçiye yaklaşık 4 milyon liralık destek sağlandı. 2022 yılının hasadında 350 tonluk ürün elde edilerek bu tohumların bir kısmıyla yaklaşık 12 bin dönüme ekilmek üzere 2023 üretim sezonu için karakılçık tohumu dağıtıldı.

2023 yılı için 500'ü aşan üreticiyle 12 bin dönüme ekilen karakılçık buğdayının hasat döneminde rekor bir sayıya ulaşılarak bin 500 tonun üzerinde ürünle Türkiye'nin en büyük yerel tohum hareketine imza atıldı.

Soyer'in başlattığı Mera İzmir projesiyle de 2023 yılının ilk üç ayında 5 milyonluk süt alımı yapılarak küçük üreticiye destek olundu. Bu yıl ise 32 milyon liralık süt toplanacak. Mera İzmir projesi kapsamında kooperatifler aracılığıyla üreticilerle sözleşmeli süt üretim anlaşması imzalanıyor. Üreticilerden ise Başka Bir Tarım Mümkün kriterlerine uygun, doğa dostu ve sağlıklı sütler üretmeleri isteniyor.

Üreticiden alınan sütler, UHT süt kutu, UHT süt poşet, pastörize süt cam, İzmir mozerellası, burrata peyniri, beyaz peynir, feta peyniri, kaşar peyniri, örgü, dil, tulum, kaşkaval/gravyer peyniri, dondurma, kaymak, tereyağı ve yoğurt ve benzeri ürünlere dönüştürülerek İzmirli markasıyla yurt içi ve yurt dışındaki tüketiciyle buluşturulmaya devam edecek. Sütler, gelecek günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bayındır Süt İşleme Fabrikası'nda işlenmeye başlanacak. Günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip Süt İşleme Fabrikası'nda 10 milyon litresi koyun, keçi ve manda sütü olmak üzere yılda yaklaşık 35 milyon litre süt işlenecek. İzmirli markasıyla satışa sunulan tüm süt ve et ürünlerine de Halkın Bakkal'larında ve izmirliden.com web sitesinden ulaşılabilecek.