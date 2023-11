Tunç Soyer: "İzmir Akdeniz Sinemaları Buluşması'nda Barış ve Demokrasi Tohumları Bir Kez Daha Yeşerdi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Institut Français, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen 3. İzmir Akdeniz Sinema Buluşması'nda (MED CINE İZMİR) ödül töreni düzenlendi. Festivalin tek ödülü olan "Henri Langlois MEDCINE İzmir Ödülü" bu yıl sinema dünyasının ustalarından ve Fransız Sinemateki'nin başkanı, Yunan kökenli Fransız yönetmen Costa-Gavras'ın oldu. Tunç Soyer, "İzmir'in dünya sanatına kazandırdığı İzmir Akdeniz Sinemaları Buluşması'nda barış ve demokrasi tohumları bir kez daha yeşerdi" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Institut français, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen 3. İzmir Akdeniz Sinema Buluşması'nda (MED CINE İZMİR) sona yaklaşıldı. Festivalin tek ödülü olan "Henri Langlois MEDCINE İzmir Ödülü" bu yıl sinema dünyasının ustalarından ve Fransız Sinemateki'nin başkanı, Yunan kökenli Fransız yönetmen Costa Gavras'ın oldu. Ödül töreni, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğindeki törene yurt içi ve yurt dışından birçok yönetmen, sanatsever ve İzmirli katıldı. Gavras'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı törende ödülü Fransız Sinemateki Kurumsal İletişim Direktörü Jean Christophe Mikhailoff aldı.

SOYER: "DÜNYAMIZ SAVAŞ DEĞİL, BARIŞ VE HOŞGÖRÜ İSTİYOR"

Akdeniz'in doğusunda zorlu günler yaşandığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Öldürülen masumlar, çocuklar, yıkılan kentler ve barışa dair tükenen umutlar… Filistin halkı ya ölüm ya göç seçeneği ile karşı karşıya. Çocukların ve sivillerin öldürüldüğü, hastanelerin bombalandığı bu savaş bir insanlık suçu. Birileri bu kanlı oyundan kendilerine pay çıkarmaya çalışırken, dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi insanlar bu savaşın bir an önce bitmesi için haykırıyor. Dünyamız savaş değil, barış ve hoşgörü istiyor. Bu arayışta her zaman barıştan yana olan sanatçılarımızın değeri çok büyük. Çünkü sanat doğası gereği barışçıldır. Yaşamı bir başkasının gözünden görebilmemizi sağlar. Sanatın bize kazandırdığı bu duygu, barışın ve uyumun çekirdeğidir. Bu yüzden, İzmir Akdeniz Sinemaları Buluşması'na tarihi bir görev düşüyor. Her zaman ve her koşulda barışın ve demokrasinin savunucusu olmak görevini yüklüyor" diye konuştu.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana İzmir'in Akdeniz'deki farkındalığını artırmaya gayret ettiklerini ve bu sinema buluşmasının da bu konuda önemli olduğunu söyleyen Soyer, "İzmir'in dünya sanatına kazandırdığı İzmir Akdeniz Sinemaları Buluşması'nda barış ve demokrasi tohumları bir kez daha yeşerdi. Bu yılki buluşmamızda sinema sanatının kilometre taşlarından Fransız Sinemateki'nin kurucusu ve aynı zamanda hemşehrimiz Henri Langlois adına bir sempozyum düzenliyoruz. Sempozyum, Langlois'nın doğum günü 13 Kasım'da gerçekleşecek. 1914'te İzmir'de doğan, ilk kez İzmir'de bu sanatla tanışan, büyük sinema insanı Henri Langlois'nın anısını İzmir'de yaşatmak bizim için büyük bir gurur" şeklinde konuştu.

GAVRAS'TAN "EN KISA SÜREDE ZİYARET ETMEK İSTİYORUM" MESAJI

Gavras'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı törende ödülü alan Fransız Sinemateki Kurumsal İletişim Direktörü Jean Christophe Mikhailoff, Gavras'ın mesajını okudu. Mesajda, "Bu akşam sizlerle bu salonda birlikte olmak istiyordum. İzmir'e gelmek istememdeki nedenlerden biri sinematik kurucusu Henri Langlois'nın bu kent hakkında bana uzun uzun anılar anlatmasıydı. Bu onuru bana verdiği için festivale çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda kentinizi ziyaret etmek istiyorum" dedi. Sinema gösterimleri hakkında bilgiler veren 3. İzmir Akdeniz Sinema Buluşması Festival Direktörü Vecdi Sayar ise, "Bütün bu projeler Tunç Soyer'in varlığıyla mümkün olabildi. Böyle de devam edecek diye umuyorum" dedi.

FESTİVAL 13 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

13 Kasım'da sona erecek 3. İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması, İzmir Sanat, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir Mimarlık Merkezi ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenleniyor. Buluşma kapsamında Henri Langlois İzmir Onur Ödülü verilen sinema dünyasının usta isimlerinden Yunan kökenli Fransız yönetmen Costa-Gavras adına film seçkisi de yer alıyor. Festival çerçevesinde 13 Kasım'da, Fransız Sinemateki'nin kurucusu Henri Langlois anısına "Henri Langlois ve Sinemanın Belleği Sempozyumu" İzmir Sanat'ta gerçekleştirilecek.

3. İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması Sergisi ise 30 Kasım'a kadar İzmir Sanat'ta ziyaret edilebilecek. Fransız Sinemateki'nin kurucusu Henri Langlois, Fransız Sinematek Yöneticisi Costa-Gavras ve Türk Sinemateki Kurucu Yöneticisi Onat Kutlar'ı da anlatan kolajların yanı sıra festivalde gösterilecek filmlerin afişlerinden yer alacak.

Ayrıntılı bilgilere www.kultursanat.izmir.bel.tr sitesinden ve Instagram ve (x)'de medcineizmir, facebook'da Medcineİzmir hesaplarından ulaşılabilir.