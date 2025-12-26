Haberler

İnsanlık İttifakı 1 Ocak'ta Galata'da buluşuyor

TÜGVA Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş, Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşuyla birlikte Gazze'deki insani duruma dikkat çekmek amacıyla barışçıl bir şahitlik çağrısı yaptıklarını belirtti. 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yapılacak etkinlikte, Filistin'deki duruma karşı kamu vicdanını diri tutma amacı güdülüyor.

TÜGVA Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş; "Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla birlikte, kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl 'şahitlik' çağrımızı yineliyoruz. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak'ta, saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında açıklamalarda bulunan TÜGVA Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş; Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında; Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam

eden insani yıkımın, uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getirmek için toplandıklarını kaydetti. Bayırbaş açıklamasında; "Bugün Gazze'de yaşananlar bir 'gündem maddesi' değil; modern zamanın gözlerinin önünde gerçekleştirilen, tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavıdır. Bu sınavın kaydı; yalnızca haber bültenlerinin satır aralarında değil, vicdanlarda ve uluslararası kurumların 'unutkan' hafızasında tutulmaktadır. ve ne yazık ki bu sınavda ağır bir 'çifte standart' uygulanmaktadır. Uluslararası kuruluşların yayımladığı güncel durum raporları, Gazze'deki insani tablonun halen kırılgan olduğunu göstermektedir. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 18 Aralık 2025 tarihli raporunda, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine dayanılarak 7 Ekim 2023'ten bu yana 70 bin 668 can kaybı ve 171 bin 152 yaralı bildirilmektedir. Aynı raporda, ateşkes döneminde dahi can kaybının sürdüğü; ateşkesten bu yana 394 kişinin öldüğü, bin 75 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 634 cenazenin çıkarıldığı aktarılmaktadır. Raporda, kış şartlarının ve fırtınanın etkisiyle yaklaşık 55 bin haneyi etkileyen sel/taşkın vakaları, kıyı bölgelerinden 370 ailenin tahliyesi, binlerce acil çağrı ve

yıkım taşıyan yapılara ilişkin veriler paylaşılmaktadır. Yine aynı raporda, tıbbi tahliye bekleyen hastalara ilişkin kritik bilgi yer almakta; Temmuz 2024 - 28 Kasım 2025 arasında tahliye beklerken bin 92 hastanın hayatını kaybettiği ve Gazze'de 18 bin 500'den fazla hastanın halen tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğu bildirilmektedir. Gıda güvenliği ve beslenme alanındaki raporlar ise 'geçici iyileşme' başlığının kolay bir rehavete dönüşmemesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bir toplumun ihtiyaç duyduğu 'insani yardım' kavramı bile süslenerek tartışmalı hale getiren prosedürler var ise burada bir sorun vardır. Bu çağrımız; bir ülkeye, bir halka, bir kuruma karşı önyargı değil; insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi içermektedir. Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla birlikte, kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl şahitlik' çağrımızı yineliyoruz. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak'ta, saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz. Yüz binlerce vicdan sahibiyle birlikte tüm dünyayı uyandırıyoruz. Unutmuyoruz, normalleştirmiyoruz, insani olanı savunuyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

