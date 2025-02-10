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TÜBİTAK Projeleri ve Eğitimde Kalite Üzerine Açıklamalar

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Erzurum Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, TÜBİTAK projeleri ve eğitim alanındaki çalışmaları hakkında bilgi vererek, Erzurum'un başvuru sayılarıyla Türkiye'de birinci olduğunu açıkladı. Eğitimde sadece niceliğin değil, niteliğin artırılması gerektiğini vurguladı.

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, TÜBİTAK ve diğer eğitim projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Erzurum'un, TÜBİTAK-2024A 56. Liseler Arası Öğrenci Araştırma Projeleri Yarışması'nda 2.419 başvuru ile Türkiye birincisi olduğunu belirten Yıldız, bu başarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Projelerin sadece sayısal olarak artmasının değil, niteliğinin de geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, "TÜBİTAK projelerinde niceliğin yanında niteliğe de önem veriyoruz. Bu kapsamda, tüm okullara yönelik proje yazma eğitimleri düzenleyerek projelerin kalitesini artırmaya odaklanıyoruz" dedi.

Yıldız, Erzurum'un 24-27 Şubat'ta Trabzon'da yapılacak TÜBİTAK Bölge Finalleri'nde de başarılı olacağına inandığını belirterek, geçmişte bilinmeyen TÜBİTAK, TEKNOFEST ve Robot Oyunları gibi organizasyonlarda Erzurumlu öğrencilerin artık önemli dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Bağımlılıkla mücadele ve akran zorbalığı konusunda eğitimler verildi

Eğitim-öğretim sürecinde sadece akademik başarıya değil, öğrencilerin sosyal gelişimine de önem verdiklerini söyleyen Yıldız, bağımlılık ve akran zorbalığına karşı yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle 21.854 öğrenci ve 7.743 veliye "Tütün Bağımlılığı ve Sonuçları", 16.681 öğrenci ve 1.811 veliye "Akran Zorbalığı" konularında eğitimler verildi.

Ayrıca, Erzurum Valiliği himayesinde yürütülen "Can Erzurum Projesi" kapsamında, sigara ve diğer zararlı bağımlılıklarla mücadele için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Okul kantinlerinde çölyak hastalarına yönelik düzenlemeler

Çağın önemli hastalıklarından biri olan Çölyak ile ilgili de çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yıldız, özellikle okul kantinleri ve özel okullarla görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Eğitim yatırımları ve okul tadilatları sona yaklaşıyor

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okulların bakım ve onarım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Yıldız, yardımcı kitap konusunda da şikayetlerin azaldığını söyledi. Eğitim-öğretim yılının başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni eden Yıldız, öğrenci, veli ve eğitimcilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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