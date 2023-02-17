Toplu araç mezarlığı böyle görüntülendi Yerel Haberler Toplu araç mezarlığı böyle görüntülendi Yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyorHATAY Hatay'da yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor. Toplu araç mezarlığı böyle görüntülendi Yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor HATAY Hatay'da yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Deprem esnasından yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan binlerce araç, kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrasında yıkılan binaların altında kalan veya seken taş gibi cisimlerin kullanılamaz hale getirdiği araçlar çekici yardımıyla taşınarak araç mezarlığına getiriliyor. Toplu araç mezarlığı havadan görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Tragger Deprem Hatay Genel Yerel Haberler

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