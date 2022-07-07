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Tıbbi sekreterden tepki çeken paylaşım

İhlas Haber Ajansı - Murat Hazer - Yerel
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Tıbbi sekreterden tepki çeken paylaşım Çarşaflı kadınlara yönelik 'nefret' dolu paylaşım hakkında soruşturma Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterlik yapan kadın, hastanenin bahçesinde bulunan banklarda oturan çarşaflı kadınları izinsiz kayıt aldığı anları, "Sizden hiçbir şeyden...

Tıbbi sekreterden tepki çeken paylaşım

Çarşaflı kadınlara yönelik 'nefret' dolu paylaşım hakkında soruşturma

SAKARYA - Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterlik yapan kadın, hastanenin bahçesinde bulunan banklarda oturan çarşaflı kadınları izinsiz kayıt aldığı anları, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım sonrasında tıbbi sekreter hakkında soruşturma başlatıldı.

Sapanca İlçe Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı. Hastane bahçesinde bulunan banklarda oturan 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alan Buket G. o anları, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" sözleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Birçok tepkiye sebep olan paylaşım hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Yerel

Devlet Hastanesi Hisarcık Sapanca Yerel Haberler

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