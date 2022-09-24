THY'nin sefer iptali sonrası yüzlerce yolcu havalanında mahsur kaldı

Türk Hava Yolları'na (THY) bağlı Anadolu Jet firmasının önceki gece Yenişehir-Muş seferinin hava muhalefeti sebebiyle pazar gününe kadar iptal olması, çevre illerden gelen onlarca yolcuyu mağdur etti. 16.45'teki seferin önce 18.45'e alındığını, ardından da iptal olup pazar gününe çekildiğini belirten yolcular firmanın sadece Bursa şehir merkezine kadar servis koyduğunu, başka illerden gelen onlarca yolcuya, "Bursa'dan sonra kendi imkanlarınızla gidin" deyip yüzüstü ortada bıraktığı iddia edildi. Havalimanında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

THY'nin Yenişehir üzerinden seferlerini gerçekleştiren Anadolu Jet firmasının geçtiğimiz perşembe akşamı 16.45 seferini yapacak uçağı hava muhalefeti sebebiyle kalkış yapmadı. Firma tarafından seferin 18.45'e alındığı bildirip yolcular 1.5 saate yakın havaalanında bekletildi. Kalkış saati geldiğinde bu kez de seferin iptal olduğu ancak pazar günü sefer yapılabileceği söylendi. Bunun üzerine bir çok dış ilden gelen yolcular firma görevlilerinin bulunduğu alanda toplanıp nasıl evlerine döneceklerini sordular. Ancak firma görevlileri yolculara sadece Bursa şehir merkezine kadar servis uygulamalarının olduğunu Bursa'dan sonra evlerine kendi imkanlarıyla dönebileceklerini belirtince yolcular ve görevliler arasında gerginlik yaşandı. Duruma havalimanı görevlileri ve polisler el atınca mağduriyet yaşayan vatandaşlar sakinleştirildi. Devreye, Yenişehir Kaymakamı ve Bursa Valisi girdi.

Mağduriyetleri Bursa Valiliği giderdi

Vatandaşların mağduriyetleri ile yakından ilgilenen Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, durumu Bursa Valisi Yakup Canbolat'a bildirdi. Olaya el atan Bursa Valiliği mahsur kalan yolcuları Bursa'daki bir otelde misafir edip geceyi geçirmelerini sağladı. Bursa Valiliğinin girişimleri neticesi ertesi gün sabah saat 10.45'e firma tarafından ek sefer konuldu. Otellerinden valilik tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla alınan yolcular Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

"Bursa Valiliği olmasa sokakta kalacaktık"

Almanya'dan Muş'taki ağabeyini görmek için Türkiye'ye gelen Emin Ataman, "Mağduriyetimizi gideren Bursa Valisi ve Yenişehir Kaymakamına müteşekkiriz" dedi.

Ataman başından geçen olayı şu şekilde anlattı:

"Yenişehir - Muş seferini yapan (Türk Hava Yolları) THY'nin 16.45 seferini yapacak Anadolu Jet uçağı tehir oldu ve 18.45'e alındı. 18.45'e kadar bekledik. Uçağın hava şartlarından dolayı pazar gününe kadar iptal olduğunu söylediler. Fakat hiç bir mağduriyetimizi gidermediler. Vatandaşların hepsi mağdur edildi. Çeşitli illerden gelen arkadaşlar vardı. Sadece Bursa'ya servis düzenleyeceklerini Bursa'dan sonra herkesin kendi imkanlarıyla gidecekleri yerlere gitmesi gerektiğini söylediler. Vatandaşlar mağdur oldu. Uçağın pazar gününe kadar tehir edildiğini söylediler. Duruma Yenişehir Kaymakamı ve Bursa Valisi el atmasa sokakta kalacaktık. Valilik tarafından tahsis edilen otelde geceyi geçirdik. Pek çok kişi biletlerini başka bir zamana erteledi. Bursa Valiliğinin görüşmeleri neticesinde ertesi gün 10.45'te yeni bir sefer düzenlendi. 60 kişi kadardık valilik tarafından tahsis edilen servislerle Yenişehir Havalimanı'na gelip uçağa bindik. Firma bizimle ilgilenmedi. Bir daha böyle mağduriyet yaşanmaması için yetkililerin bu konuya el atmasını istiyorum" diye konuştu. - BURSA