Tepebaşı Belediyesi, şehit askerler için anma ve mevlit programı düzenledi. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şehit yakınları, gaziler ve yaklaşık bin Belde Evi kursiyeri ile birlikte Eskişehir Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti ve mevlit programına katıldı. Başkan Ataç, "Bu vatan için çok mücadele edildi, büyük fedakarlıklar yapıldı. Cumhuriyet kolay kurulmadı, düşmandan kolay temizlenmedi. Bizler de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan bu vatana sonsuza kadar sahip çıkacağız" dedi.

Eskişehir Hava Şehitliği'nde düzenlenen etkinliğe, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu ile üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehir Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ile dernek üyesi gaziler, şehit yakınları ile bine yakın Belde Evi kursiyeri kadın katıldı.

Şehitlikteki etkinlikte ülkenin bütünlüğünü korumak için şehit düşen kahraman askerler anısına dualar okundu, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Eskişehir Hava Şehitliği'ndeki programın ardından şehitler anısına düzenlenen mevlit programına geçildi.

BAŞKAN ATAÇ: "KUTSAL VATAN TOPRAKLARININ BİR KARIŞINDAN BİLE VAZGEÇMEYİZ"

Burada konuşan Başkan Ataç, edilen duaların kabul olmasını temenni ederek, "Dualarımızı vatan için canını veren evlatlarımız, şehitlerimiz için ediyoruz. Allah dualarımızı kabul etsin. Bu vatan için çok mücadele edildi, büyük fedakarlıklar yapıldı. Cumhuriyet kolay kurulmadı, düşmandan kolay temizlenmedi. Bizler de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan bu vatana sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bizler vatanına aşık, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan, kutsal vatan topraklarının bir karışından bile vazgeçmeyecek yurtseverleriz. Kadınlarımız elbette bizim için çok kıymetli, başımızın tacı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın hakları konusunda dünyaya örnek olan tutumu, kadınlarımıza kazandırdığı çağının ötesindeki haklar, günümüzde bile tüm dünyanın takdirini toplamaya devam ediyor" dedi.

"KARAMSAR OLMA LÜKSÜMÜZ YOK, UMUTLU OLACAĞIZ Kİ HALKIMIZA UMUT OLALIM"

Ataç, programa katılan kadınlara da şöyle seslendi:

"Ata'mızın, 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözlerini ilke edinen bizler de yaptığımız her işte kadınlarımızı gözetiyor, her projemizin merkezine kadınlarımızı koymaya gayret ediyoruz. Bizim 25 yıldır Tepebaşı'nda, ayağımızın değmediği tek bir taş kalmadı. Bizim karamsar olma lüksümüz yok, umutlu olacağız ki halkımıza umut olalım. Bizim kavga etme lüksümüz yok, ülkenin başında yıllardır ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir yönetim var, insanımız bundan bıktı. Biz umut ile çalışkanlık ile dürüstlük ile aydınlık Türkiye'nin adımlarını atacağız. Tüm bunları siz kadınlar olmadan başaramayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, aydınlık bir Türkiye'ye ancak sizlerin mücadelesi ile ulaşabiliriz. Yolumuz açık olsun."

GAZİLER VE VATANDAŞLAR DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Programa katılan Kıbrıs Gazisi Yusuf Güngör, "Hem sevinçli hem de gururluyum. Şehitlik ve gazilik mertebesinde olmak gurur verici. Tabi ki vatanımız için şehit düşmekten, gazi olmaktan, çarpışmaktan, savaşmaktan geri kalmayan bir milletiz. Millet olarak şehitlikten ve gazilikten gurur duyarız. Çok güzel, memnuniyetle karşılıyorum bu programı. Bizim hatırlanmamız, şehitlerimizin anılması çok güzel. Başkanımız Ahmet Ataç Bey'in bizlerin ilgilenmesinden gurur duyuyoruz. Gazilerimize değer veriyor, şehitlerimize değer veriyor, memnunuz" dedi.

Kıbrıs Gazisi Nedim Kavaklı da "Burada olmak hem üzücü hem de gurur verici. Dünya üstümüzde bazı oyunlar oynuyor, şehitlerimiz ve gazilerimiz oluyor. Allah devletimize zeval vermesin. Ahmet Ataç Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Her şeyimize geliyor, bizimle ilgileniyor. Ne istersek elinden geleni yapıyor, çok teşekkür ediyoruz, memnunuz" ifadelerini kullandı.

Program, daha sonra tüm şehitler ve yaşamını yitiren kahraman gaziler için gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ile son buldu.