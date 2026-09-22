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Tekirdağ Malkara'da kadın üreticiler 5 yıldır yöresel pazarda satış yapıyor

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Tekirdağ Malkara'da kadın üreticiler 5 yıldır yöresel pazarda satış yapıyor
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Tekirdağ Malkara'ya bağlı Ahievren Mahallesi'nde tarımsal üretim yapan kadınlar, tarlada yetiştirdikleri ürünleri köy kooperatifinin 5 yıldır faaliyette olan yöresel pazarında tüketiciyle buluşturuyor. Kadınlar hem yerel üretime katkı sağlıyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Ahievren Mahallesi'nde tarımsal üretim yapan kadınlar, tarlada yetiştirdikleri ürünleri köy kooperatifinin düzenlediği yöresel pazarda tüketiciyle buluşturuyor. Domatesten bibere, kavun ve karpuzdan nohuta, yerli mercimekten mürdümüğe kadar çok sayıda ürün yetiştiren kadınlar, emekleriyle hem yerel üretime katkı sağlıyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

Ahievren Mahallesi'nde tarımla uğraşan kadın üreticiler, yıl boyunca tarlalarında farklı ürünlerin ekimini gerçekleştiriyor. Hasat zamanı gelen ürünler ise sabahın erken saatlerinde toplanarak köy kooperatifinin yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren yöresel pazarına götürülüyor.

Üretici kadınlar; domates, biber, kavun, karpuz, kabak, bamya, soğan, sarımsak, mürdümük, yerli mercimek ve nohut gibi çok sayıda ürünü tüketiciyle buluşturuyor. Ayrıca hazırladıkları salça ve erişte gibi yöresel ürünleri de pazarda satışa sunuyor.

Kadınlar imece usulü çalışıyor

Üretici kadınlardan Sabriye Ayvaz, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren tarımın içerisinde bulunduğunu söyledi. Yaklaşık 5-6 yıldır ürünlerini daha yoğun şekilde pazarlamaya başladıklarını belirten Ayvaz, tarladan pazara uzanan yoğun çalışma temposunu anlattı.

Ayvaz, "Ahievren köyünde yaşıyorum. Tarımla uğraşıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz ürünleri köy kooperatifimizin yaptığı yöresel pazarımızda pazarlıyoruz, satıyoruz. Biz çiftçi çocuğu olduğumuz için çok küçük yaşlarda zaten bu işlerin içindeydik. Yaklaşık 5-6 sene önce daha fazla üretip satmaya başladık" dedi.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya giderek hasat yaptıklarını anlatan Ayvaz, ürünleri pazara götürdükten sonra evde de üretime devam ettiklerini ifade etti.

Ayvaz, "Sabah kalkıyoruz, tarlaya hasada geliyoruz. Pazara gidiyoruz, pazarda onları yerleştiriyoruz. Sonra eve gelip domateslerimizi doğruyoruz, salçaya hazırlık yapıyoruz. Yöresel pazarımız 5 seneden beri aktif halde. Burada ürettiklerimizi orada satıyoruz" diye konuştu.

"Kadın eli değdiği zaman her şey güzel"

Üretimin yalnızca taze sebze ve meyvelerle sınırlı olmadığını belirten Ayvaz, yerli mercimek, nohut ve mürdümük gibi ürünlerin yanı sıra hazırladıkları yöresel ürünleri de pazarda satışa sunduklarını söyledi.

Ürünlerin bazen çocuklarıyla birlikte araca yüklendiğini aktaran Ayvaz, kadınların pazarda da imece usulüyle çalıştığını ifade ederek, "Tarladan topladığımız ürünlerimizi çocuklarımızla, bazen tek başımıza aracımıza yükleyip pazara götürüyoruz. Orada arkadaşlarla imece usulü dükkanlarımıza, tezgahlarımıza yerleştiriyoruz. Satışımıza hazır hale getiriyoruz" dedi.

Gençlere de tarımla uğraşmaları çağrısında bulunan Ayvaz, "İmkanları varsa gelip tarımla uğraşsınlar. Ekinsinler, biçsinler. Kadın eli değdiği zaman her şey güzel" ifadelerini kullandı.

Kadınlarımızın yanındayız

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ise üreten, emek veren ve yerel üretimi yaşatan kadın üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

Ahievren Mahallesi'ndeki üretici kadınlar, tarlada başlayan emeklerini yöresel pazarda tüketiciyle buluşturarak bölgedeki tarımsal üretimin ve yerel ürünlerin yaşatılmasına katkı sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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