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Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıya yayın yasağı getirildi

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Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıya yayın yasağı getirildi
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RTÜK, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıya yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı, görsel ve sosyal medyada yayın yasağı uygulanacak.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınlarında yaşanan silahlı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla yayın yasağı getirildiği bildirildi. RTÜK'ün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar doğrultusunda, soruşturma dosyası kapsamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi; soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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