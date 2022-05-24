Tekirdağ Büyükşehir'in Mera Islah Projesi, Üreticinin Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor - Haberler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin en büyük ıslah projesi olma özelliğini taşıyan "Mera İyileştirme ve Yönetimi" projesi, kırsal mahallelerde bedava ot kaynağı olan meraların daha verimli kullanılması için 7 yıldır uygulanmaya devam ediliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara İlçe Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortak yürütülen ayrı bir mera ıslah projesi ile Karamurat ve Sarnıç mahallelerinde gübre uygulamasının yanı sıra İngiliz çimi, İtalyan çimi ve yonca olmak üzere 2.084 kg tohumun 670 dekar mera alanına ekmini yaptı. Yine bu iki mahalleye 2015 yılından itibaren 96.800 kg kompoze gübre uygulaması gerçekleştirdi.

BAŞKAN ALBAYRAK: "PROJEMİZ MERALARIMIZIN GELECEKTEKİ DURUMUNUN TEMİNATI OLACAKTIR"

Karamurat Köyü'nde düzenlenen programda, kırsal mahallelerde uygulanan mera ıslah projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi:

"Vasıf kaybedip yeterli düzeyde verim alınamayan meraların ot verimlerini arttırmak amacıyla 2015 yılında başlatılan proje ile toplamda, 115.425 dekar meranın ıslahı yapılmıştır. Yapılan iyileştirme ile ot verimi 50 kilograma kadar düşen alanlarda verimin 4 kat artırılarak 200 kilogram seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir. Böylece ekonomik anlamda hayvancılık yapmak isteyen işletmeler, kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının önemli kısmını çayır ve meralardan karşılamış olacaktır.

Proje ile 248.878 dekar (İl Merasının yüzde 77'si) mera alanı proje kapsamına alınmıştır. Bu alanın 115.425 dekarına (İl merasının yüzde 36'sı) 2.786.250 kg kompoze gübre uygulaması yapılmıştır.

115.425 dekar alanda 150'şer kg ot artışı hesaplandığında proje uygulama süresince yaklaşık 34.627 ton kaba yem elde edildiği tahmin edilmektedir. İlimizin kaliteli kaba yem açığı göz önüne alındığı zaman, elde edilen ot miktarının önemi anlaşılmaktadır.

Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi ile proje uygulanan mahallelerde yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız ile de konunun önemi üreticilerimize açıklanarak çayır ve meraların öneminin anlaşılması sağlanmış ve koruyarak kullanma suretiyle verimliliği sürekli hale getirilmeye başlanmıştır. Projemiz meralarımızın gelecekteki durumunun teminatı olacaktır. Tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun."

Programa katılan Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve Karamurat Mahallesi Muhtarı Ahmet Ergene de Büyükşehir'in tarım ve hayvancılığa verdiği desteğin takdire şayan olduğunu belirterek, projenin uygulanmasında emeği geçen başta Başkan Albayrak olmak üzere tüm komisyon üyelerine teşekkür etti.