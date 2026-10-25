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Tek aday Yalçınkaya, YENİ Parti Sinop İl Başkanlığına yeniden seçildi

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Tek aday Yalçınkaya, YENİ Parti Sinop İl Başkanlığına yeniden seçildi Haber Videosunu İzle
Tek aday Yalçınkaya, YENİ Parti Sinop İl Başkanlığına yeniden seçildi
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YENİ Parti'nin 1. Sinop Olağan İl Kongresi'nde tek aday olan Aykut Cem Yalçınkaya, Sinop İl Başkanlığına yeniden seçildi. Yalçınkaya, 'Sinop'ta birinci parti olacağız' derken il başkanlığı görevini son kez üstlendiğini söyledi.

Haber : Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti'nin 1. Sinop Olağan İl Kongresi'nde tek aday olan Aykut Cem Yalçınkaya, "Sinop'ta birinci parti olacağız" dedi. Yalçınkaya, il başkanlığı görevini son kez üstlendiğini ancak bundan sonra da partisine hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

YENİ Parti'nin 1. Sinop Olağan İl Kongresi, Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. YENİ Parti Sinop Kurucu İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, kongrede il başkanlığı seçimine tek aday olarak girdi. Yalçınkaya, seçimler sonucunda bir kez daha aynı göreve seçildi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yalçınkaya, yoğun katılıma dikkati çekerek, partileri açısından tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Tek adaylı bir kongre olmasına rağmen salonun ve lobinin dolduğunu, otoparkta yer kalmadığını ve kalabalığın yola taştığını belirten Yalçınkaya, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Partinin kuruluşundan itibaren Sinop genelinde ve ilçelerde emek verenlere teşekkür eden Yalçınkaya, kadınların ve gençlerin kongreye yoğun katılımının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Sinop'ta iddialı olduklarını vurgulayan Yalçınkaya, "Sinop'tan yayılacak bu coşku tüm Türkiye'yi saracak. Biz il genelinde iddialıyız. Birinci parti olacağız. Türkiye genelinde de partimizi birinci parti yapmak için çok çalışacağız" diye konuştu.

Yalçınkaya, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde mücadelelerini büyüteceklerini belirterek, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı makamına taşıma hedeflerini dile getirdi. Tutuklu yol arkadaşlarının ve kendileri için bedel ödeyenlerin hatırasına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Yalçınkaya, konuşmasında farklı illerdeki parti yöneticilerine de selam gönderdi.

"İL BAŞKANLIĞINI SON KEZ ÜSTLENDİM"

Siyasi geçmişine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yalçınkaya, 17 Ekim 2023'te ana muhalefet partisinin Sinop İl Başkanı olduğunu, geçen yıl yeniden güven tazelediğini ve bu yıl YENİ Parti'nin kuruluş sürecinde de görev aldığını belirtti.

İl başkanlığının üç dönem için yeterli bir süre olduğunu düşündüğünü ifade eden Yalçınkaya, "Son kez bugün bu görevi aldım. Bundan sonra da bu görevi bugüne kadar yaptığımdan daha iyi şekilde yapmak için her şeyi yapacağım. Ardından da partililerimiz ne görev verirse yapmaya devam edeceğim. Partimizin neferi olmaya, çok çalışmaya da devam edeceğim."

Kaynak: ANKA
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