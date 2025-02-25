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TBMM, Kartalkaya Otel Yangını için İnceleme Yapacak

TBMM, Kartalkaya Otel Yangını için İnceleme Yapacak
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TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını hakkında araştırma komisyonu, AFAD yetkililerini dinleyerek incelemelerde bulunmak üzere Bolu'ya gitmeyi planlıyor. Komisyon Başkanı Selami Altınok, yaşanan acı olay için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) yetkililerini dinledi. Komisyon Başkanı Selami Altınok, "Cuma günü Bolu Kartalkaya'ya gidip, otelde inceleme yapacağız" dedi.

AFAD'ın sunumu öncesi açıklamada bulunan Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Yarın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın temsilcileri, otel yangını ile ilgili açıklamalarını yapacaklar. Hazırlıklarımızı yaptık, nasip olursa Cuma günü heyetimiz ile beraber, Bolu Kartalkaya'ya gidip bu acı olayın meydana geldiği otelde inceleme yapacağız. Yüreklerimizi yakan, milletimizi mateme boğan, 85 milyonun acı içerisinde kıvranmasına sebep olan, 78 tane canımızın rahmete kavuştuğu bir acı ve menfur olayı yaşadık. Hele de bunların 36 tanesinin çocuk olduğu ve yardıma muhtaç evlatlarımızın olduğunu düşününce, olayı konuşurken bile kelimeler insanın boğazında düğüm düğüm oluyor. Bir daha bu gibi acıların yaşanmaması için neler yapabileceğimiz konusundaki sorumluluğumuzu iyi niyetle yürüteceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Orada görev yapan arkadaşlarımdan gerekli bilgileri aldık"

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise göreve yeni başladığını söyleyerek, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen elim yangın sırasında Mersin'de bulunuyordum. Her şeyden önce insan olarak bu gelişmeleri içimiz yanarak takip ettik. Milletçe tabii bu elim yangın içimizi yaktı. Sonrasında böyle bir görev tevdi edilince, orada görev yapan arkadaşlarımdan gerekli bilgileri aldık. AFAD Başkanlığımızın temel görevi, afetlerde ve acil durumlarda özellikle müdahalenin koordine edilmesi ve bu konudaki işlemlerin yerine getirilmesidir" diye konuştu.

"AFAD ihbarın verilmesinin ardından 55 dakikada yangın bölgesinde oldu"

Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, komisyon üyelerine sunum yaptı. Ergin, otel yangını ile ilgili, "Yangın ihbarı tabii öncelikle 112 istasyonuna geldi. 112'ye ihbar düşmesinin ardından AFAD Başkanlığı, AFAD İl Müdürlüğü personeli, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale için harekete geçmişlerdir. 112'nin ihbarı 03.27'de başlamış, Kartalkaya Jandarma Karakolu 24 dakika içerisinde olay mahalline varmış. Sağlık ekipleri 46 dakika ile olay mahallinde olmuş. İtfaiye 57 dakika sonra olay mahallinde oluyor ancak itfaiyenin büyük bir tankeri var ve dağa çıktığı için 10 dakika gecikmiş olması gayet normal gözüküyor. 112, AFAD'ın yangın ile çok ilintisi olmadığını değerlendirerek 03.27'de ihbar verilmemiş, 04.03 itibari ile haber verildi. AFAD ekiplerimiz 55 dakika içerisinde yangın bölgesinde oldu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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