TBMM Hukuk Heyeti, İsrail'in Soykırım Davasına Müdahil Olmak İçin Lahey'e Gidiyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açtığı "Soykırım" davasına müdahillik için TBMM Hukuk Heyeti olarak Lahey'e gideceklerini, yarın başvuru dosyasını teslim edeceklerini bildirdi.

TBMM Hukuk Heyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından Uluslararası Adalet Divanı'ndaki "Soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru dosyalarını teslim etmek üzere Hollanda'nın Lahey kentine gitti. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel ve ve İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Lahey'e gitmeden önce İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini, kadın çocuk demeden 40 bin kişinin ölümüne sebep olduğunu ve bu durumun tüm dünyanın bildiğini hatırlatan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, dava sürecine ilişkin bilgiler de verdi. Yüksel, "29 Aralık'ta Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açmış olduğu 'Soykırım' davası, Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi'ne dayanılarak açılan bir dava. Biz de ilk andan itibaren Türkiye olarak bu davaya müdahil olacağımızı ilan etmiştik ve 31 Mayıs'ta Lahey Büyükelçiliğimiz tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na nota verilerek bu davaya müdahil olacağımız resmi olarak kayıt altına almıştık. Biz ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün hukuki ve teknik çalışmaları yaparak, uluslararası hukukun, Uluslararası Adalet Divanı'nın bundan önceki soykırım davaları olmak üzere uluslararası ceza mahkemeleri olmak üzere, keza aynı şekilde bütün bunları çalışarak. Bilgi, belgeleriyle delilleri ortaya koyarak müdahillik başvurusu hazırladık. Yarın TBMM Hukuk Heyeti olarak, heyette Avrupa Birliği Karma Parlamentosu Başkanımız İstanbul Milletvekilimiz İsmail Emrah Karayel ve Anayasa Komisyonu üyemiz, Denizli Milletvekili Cahit Özkan olmak üzere Lahey'e gideceğiz. Lahey'de Türkiye saati ile saat 17.30'da Uluslararası Adalet Divanı'nda dilekçemizi sunacağız" diye konuştu.

"Hazırladığımız dilekçe, İsrail'e dokunulamaz algısını ve soykırımın ortadan kalkmasını sağlayacak"

Cüneyt Yüksel 'in ardından söz alan, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, "Tabii burada daha önce sunulan dilekçelere ek olarak Türkiye'nin görüşlerini ifade edeceğiz. İsrail'in yargılanmasının son derece önemli olduğunu ifade ettiğimiz bu süreçte inşallah İsrail'in soykırımdan ceza alması için Türkiye olarak üzerimize düşen katkıyı yapmış olacağız. Tabii süreç içerisinde hem ülke olarak bizim ifade ettiğimiz gibi sunduğumuz deliller, hem de diğer ülkelerin söylediği ifade ettiği hususları destekler mahiyette ifadeler. Daha önceki verilmiş Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararlara atıflarla Güney Afrika'nın davasını destekler bir süreç yürütüyoruz. Son derece kapsamlı bir çalışma neticesinde hazırlanmış bu dilekçeyi İnşallah Ülkemiz adına teslim edeceğiz yarın. Uluslararası kamuoyunda olan cezasızlık, İsrail'e dokunulamaz algısının ortadan kalkmasını ve soykırımın ortadan kalkmasını sağlayacak. Biz bu konuda güveniyoruz. Hem dosyamıza güveniyoruz hem de adalet anlayışı içerisinde adalet sistemi içerisinde ve diğer bütün alanlarda olduğu gibi İsrail'e karşı atılacak bütün adımları gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz" dedi. - İSTANBUL