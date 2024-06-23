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Tatilciler gitti, çöpleri kaldı! Bodrum'da 9 günde 7 bin 800 ton çöp çıktı

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Muğla'nın gözde turizm ilçelerinden olan Bodrum'a bayram tatili için gelen yerli turistler çöplerini bırakıp gitti. Sahiller çöplerle dolup taşarken, turistlerin Bodrum'da 7 bin 800 ton çöp bıraktığı belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bayram tatili için gelen yerli Turist, geride 7 bin 800 ton çöp bıraktı.

Tatilciler gitti, çöpleri kaldı! Bodrum'da 9 günde 7 bin 800 ton çöp çıktı

BODRUM'DA SAHİLLER ÇÖPLERLE DOLDU

9 gün boyunca bayram tatilini doya doya yaşayan yerli turist Bodrum'dan ayrıldı. Bayram tatilinin son gününde sahiller çöplerle doldu. Çöpleri sahillere atan vatandaşlar ise 'pes' dedirtti. Özellikle Gümbet Plajı'nda, sahil şeridinin belli bir bölümünde plastik şişeler ve içki şişeleri başta olmak üzere torbalar dolusu çöpler dikkatlerden kaçmadı. Çöpleri toplamak için Bodrum Belediyesi seferber oldu. Ekipler bayram tatili süresince ilçede 340 personel ve 169 araçla temizlik çalışmaları yaptı.

Tatilciler gitti, çöpleri kaldı! Bodrum'da 9 günde 7 bin 800 ton çöp çıktı

Bayram öncesinde günde ortalama 150 ton bahçe atığı toplayan ekipler, bayram tatili süresince yüzde 33 artışla günde 200 ton bahçe atığı topladı. Kurban Bayramı'nın birinci ve dördüncü günleri arasında toplam 800 ton bahçe atığı toplandı.

Tatilciler gitti, çöpleri kaldı! Bodrum'da 9 günde 7 bin 800 ton çöp çıktı

7 BİN 800 TON ÇÖP TOPLANDI

Ekipler bayram öncesi günde ortalama 690 ton evsel atık toplarken, bayram tatili süresince yüzde 40 artışla 975 ton evsel atık topladı. Bayramın birinci ve dördüncü günleri arasında toplam 3 bin 900 ton evsel atık toplandı. 9 günlük bayram tatili süresince ise yaklaşık 7 bin 800 ton çöp toplandığı öğrenildi.

Tatilciler gitti, çöpleri kaldı! Bodrum'da 9 günde 7 bin 800 ton çöp çıktı

Tatilciler gitti, çöpleri kaldı! Bodrum'da 9 günde 7 bin 800 ton çöp çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

turist Bodrum Muğla Çevre Belediye Turizm Yerel Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Mert Kafkas Sahin:

Pis bencil bir toplumuz. Genelimiz bu. Sorsan ölürüm topragina taşına der. O zaman pisini copunu bırakma be

40
0
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Yalçın Karaduman:

Kalitesiz insan Topluluğu....

33
0
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