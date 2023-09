Tarsus'ta Kariyer Merkezi Açıldı

Tarsus Belediyesi, kentte istihdamı desteklemek, işverenlere, öğrencilere, iş arayanlara profesyonel rehberlik hizmeti vermek amacıyla kurduğu Ömer Kurnaz Kariyer ve İş Geliştirme Merkezi'nin açılışını yaptı.

Ömer Kurnaz Kariyer ve İş Geliştirme Merkezi'nde kariyer planlama, mesleki beceri eğitimleri, iş arayan işveren platformu, nitelik geliştirme eğitimleri, özgeçmiş hazırlama, kişisel gelişim atölyeleri, staj başvuru ve değerlendirme ve meslek edindirme kursları yer alıyor.

Ayrıca kariyer merkezinde yapılacak iş geliştirme eğitimleri, Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi, Tarsus Üniversitesi Kariyer Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, Ticaret ve Sanayi Odası kurum ve kuruluşlarla koordine içerisinde gerçekleştirecek.

"BÖYLE BİR ŞEYİ DÜŞÜNMENİZ BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Ömer Kurnaz'ın kızı Görsev Küçükçoban, açılış konuşmasında, "Böyle bir şeyi düşünmeniz bizleri çok mutlu etti. Şaşkınım, neden çünkü anılmak çok güzel. Unutulmamak çok güzel. İçimdeki duyguları anlatamam. Her gün babamlayım, her gün onunlayım. Çok daha aydın bir insandı. Tarsus'u çok severdi. Burada çok hizmet verdiğini buradan gittiği Ankara'da da çok hizmetleri verdiğini bizimle de ara ara paylaşmıştır. Hizmet adamıydı. Yaptığı hizmetlerden mutlu olurdu" dedi.

"TARSUS'UN SAHİL KENT PROJESİ GENİŞ BİR ALANDA YEDİ KİLOMETRELİK BİR ALANA YAYILIYOR"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Belediye sadece basit bir hizmet anlayışı değildir. Asfaltlar, kaldırımlar, yollar, köprüler yapılır. Ama asıl önemli olan bir kentin ufkunu marka hale getirebilmek için o kentin dinamiklerini çalıştırmak gerekir. Şehrin özellikle sahiplenen dinamik insanlara lobi sahiplerine ihtiyacı vardır. Ankara'da da Ömer Kurnaz öyle biriydi. Kentine sahiplenen ve marka bir kent olması için çalışan insanlardan biriydi. En büyük hayalimiz emekleri için Tarsus'un plajında otelin yapılmasıydı. Bunun için büyük bir emek verdi, büyük bir uğraş verdi. Ama rahat uyusun. Artık orada bir yat limanı yapılıyor. Orada golf tatil köyü yapılıyor. Orada butik oteller yapılıyor. ve Tarsus'un sahil kent projesi geniş bir alanda yedi kilometrelik bir alana yayılıyor. 1935 yılında Jansen'in Mustafa Kemal Atatürk tarafından Tarsus'a gönderilip Tarsus'un şehir planını ortaya çıkarttığındaki belki de bizim kuzeye ve denize ulaşmak için çıkartılan haritanın tatbik edilmesindeki en önemli unsurlar yerine getiriliyor."

"TARSUS'UN İL OLMASI İÇİN ÖNÜMÜZE ÇIKAN BÜTÜN ENGELLERİ TEK TEK AŞACAĞIZ"

Tarsus'un il olması için bütün uğraşları vereceğini söyleyen Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Bu kentte artık hepimizin çok büyük düşünmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum sorun hizmet anlayışı değil. Hizmet elbette yapılır. Ama Tarsus'un il olması için önümüze çıkan bütün engelleri tek tek aşacağız. Bu kent artık il olmak zorunda. Bunu ne Mersin, ne Adana, ne Ankara durduramaz artık. Yeter ki halk istesin. Yeter ki birleri ikilere, üçlere, onlara bırakmasın. Her yerde, açılışlarda konuştuğum konu. Biz, bize yeteriz. Biz bu kenti il yapacağız. İl olduğumuzda emin olun sadece bir marka kent değil, Türkiye'nin belki de en güzide yerleşim alanı olacak burası. Çünkü kişi başına düşen gelirde Türkiye'de en önlerde gelen bir Tarsus var. Otuz bir bin üç yüz dolar kişi başına düşen gelir. Bugün Türkiye'nin ortalamasına baktığınız zaman 11 bin 200'lerde geziyor. Böylesine güçlü bir kentin de 10 bin yıllık kentin de tarihiyle, tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle ciddi bir şekilde yatırımları ortaya koyup basit, siyasi düşüncelere halkı ezdirmemesi gerekir."

"HER ZAMAN DA HALKIN AVUKATLIĞINI YAPMAKTAN MUTLULUK DUYARIM"

Başkan Bozdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Unutmayın, halk her zaman siyasetin üzerindedir. Kahve köşelerinde, lokantalarda restoranlarda siyasi meze yapılan çok insanlar vardır. Saldırılan çok insanlar vardır. Ama her şeyi ahlakıyla, dürüstlüğüyle yaptığınız zaman kimin ne yaptığını daha iyi anlarsınız. Bugün Tarsus kredi limitinde 322. sıradan 4. sıraya yükselmiş bir kent. Bu kolay başarılmadı. Sabahlara kadar çalışılarak başarıldı. Yatırımlarımızın bu kadar önü açıldıysa genel olarak baktığınızda Türkiye'nin hemen hemen tüm illerine ilçelerini, büyük şehirlerine bakın. Bu kadar açılış yapılamaz. Hiçbir yerde de yoktur. Ama bu açılışlar yapılırken İller Bankası'ndan gelen sadece personel maaşına yeten parayla yapılmadı bunlar. Ek kaynaklar bilinçli bir şekilde ortaya konularak yapıldı. Önümüze çıkan bütün engellere rağmen en büyük engellerden biri de hepiniz sosyal medyada takip etmişsinizdir. Mecliste o engeller ortaya konuldu. Ona rağmen mahkeme kanalıyla kazanarak projeleri tek tek geçirdik. Ne olursa olsun. Halk her zaman güçlü ve her zaman da halkın avukatlığını yapmaktan mutluluk duyarım, gurur duyarım. ve halkımın doktorluğunu da yapmaktan yine gurur ve mutluluk duyuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum."

"TARSUS'TAKİ GENÇLERE ÇOK BÜYÜK FAYDALARI OLACAĞI İNANCINDAYIM"

Açılışa katılım sağlayan Tarsus Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatma Zehra Yıldız, yapılan hizmetin önemine değinerek, "Belediyenin yaptığı bu istihdam bürosunda çok katkı sağlayacağını düşüyorum. İş arama yolları ve mevcut işsiz kişilerin istihdama kazandırılması konusunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Tarsus'taki gençlere çok büyük faydaları olacağı inancındayım" dedi.