Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Mimar Sinan'ın 1545'te inşa ettiği tarihi Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, restorasyon sonrası eğlence mekanına dönüştürülerek göbek taşında dansözlerin sahne aldığı, yemeklerin hamam taslarında servis edildiği bir gazino haline geldi.

  • Mimar Sinan tarafından 1545 yılında inşa edilen Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, restorasyon sonrası göbek taşında dansözlerin sahne aldığı ve hamam taslarında yemek servis edilen bir restoran-gazino olarak kullanılıyor.
  • Tarihi hamam 1938 yılında özel mülkiyete geçmiş ve bu kullanım vakıf ruhuna aykırı olarak eleştiriliyor.
  • Sanat tarihçisi Talha Uğurluel, vakıf eserlerinin halka geri kazandırılması gerektiğini belirtiyor.

Mimar Sinan'ın İstanbul'da inşa ettiği ilk hamamlardan biri olan Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, restorasyon sonrası eğlence mekanına dönüştürüldü. Osmanlı döneminin izlerini taşıyan tarihi yapı, bugün göbek taşında dansözlerin sahne aldığı, hamam taslarında yemeklerin servis edildiği bir restoran-gazino olarak kullanılıyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler, kültürel mirasın korunması tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

TARİHİ ESERİN KULLANIMI TEPKİ TOPLADI

1545 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve bir dönem Vakıflar'a ait olan yapı, 1938'de özel mülkiyete geçmişti. Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden biri olan hamamın bugünkü hâli, birçok kesim tarafından "vakıf ruhuna aykırı kullanım" olarak eleştirildi. Bazı tarihçiler, benzer eserlerin devlet eliyle kamulaştırılarak yeniden vakıf mülkiyetine kazandırılması gerektiğini belirtiyor.

"YAKUP AĞA'NIN KEMİKLERİ SIZLAR"

Sanat tarihçisi Talha Uğurluel, duruma tepki göstererek "Yakup Ağa bu hamamı halkın yararına bir hayır eseri olarak yaptırdı. Bu yapının bugün eğlence mekânına dönüştürülmesi, sadece tarihimize değil, vakıf kültürüne de büyük bir saygısızlıktır. Vakıf malı halka aittir, kimse 'satıyorum, özel mülk yapıyorum' diyemez" ifadelerini kullandı.

"MEZARINDAN KALKIP BU MANZARAYI GÖRSE..."

Uğurluel, vakıf eserlerinde alkol satışı ya da uygunsuz faaliyetlerin vakıf amacına tamamen ters olduğunu belirterek, "Yakup Ağa mezarından kalksa bu manzarayı görse çok üzülürdü" dedi.

"VAKIF MALLARI HALKA GERİ DÖNMELİ"

Uğurluel ayrıca, devletin ve imkânı olan kişilerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, "Devlet bu işte öncü olmalı. Özel mülke dönüşmüş vakıf eserleri, sahipleriyle uzlaşarak yeniden halka kazandırılmalıdır" çağrısında bulundu.

KAPI AĞASI YAKUP AĞA KİMDİR?

Kanuni Sultan Süleyman döneminde sarayda "Kapıağası" unvanıyla görev yapan Yakup Ağa, 16. yüzyılın ortalarında yaşamış önemli bir devlet görevlisiydi. 1545 yılında Mimar Sinan'a İstanbul Samatya'da Kapıağası Yakup Ağa Hamamı'nı inşa ettiren Yakup Ağa, Osmanlı klasik dönem mimarisinin öncü isimlerinden biri olarak anılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Çok daha kötüsü de var : Adana-Ceyhan'dan, İSRAİLLİ KATİLLERE 2 yıldır "AZERBAYCAN PETROLÜ" yollayarak (HÂLÂ DA YOLLUYORLAR) İsrail'in 68,000 Müslümanı öldürmesine SEBEP OLDULAR....... Eğer o petrolü yollamasaydılar, Gazze vahşeti gerçekleşmeyecekti !!!....... 7-Ekim-2023'te savaşın başlamasından "ÖNCE" İsrail'in petrol ihtiyacının % 75'ten fazlası Adana-Ceyhan'dan gidiyordu....... 7-Ekim-2023'ten "SONRA" DA, İsrail'de hiçbir zaman "PETROL KITLIĞI" yaşanmadı !!!!...... NEDEN YAŞANMADI ???.......

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Neden anlatsan yazdığın senaryoyu iyice açklada seni de bir an önce alsınlar artık palavracı sahtekar

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıJumanji:

Bu haberi yapan arkadaş..MAL mısın?

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBorsa Milyoneri:

kesınlıkle mal hergun mal mal haberlerı var ozellıkle baslıklar tam bıl mal oldugunu gosterıyor bu sıtenın sahıbıde bunları gormuyorsa o daha buyuk mal

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTT:

Vakıf mallarını amacı dışında kullanmak bence hırsızlıktan daha aşağılık bir suçtur... Biraz empati yapın, kendi paranız ile bir mülkü vakfediyorsunuz ama birileri bu mala çöküyor...

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

bunu yapanların atası da Yıldız Sarayı'nda kumar oynatmıştı Torunları da göbek attırıyor onlar için normal yani böyle şeyler

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Allah'ın sopası yok derler ! Var olmaz olur mu . Var tabii . Bu yapılanları ben de onaylamam , AYNI ANITKABİRDE SLOGAN ATILMASI GİBİ ... Ne bileyim , beğensek te beğenmesek te toplumların değer verdiği şeylere saygı duyulmalı derim .

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ne o yoksa yakup ağayı hamamı gömdüler saygısızlık yapılıyor insan mal oldumu anıtkabirle hamamı karıştırır orası kutsal bir yer olsa millet orada soyunup çimmez

yanıt2
yanıt17
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

İyi o zaman git Yıldız sarayını da ......... yap ... Orada kimsenin mezarı yok .Kardeş neden hemen ağzınızı bozarsınız ? Bir şeye değer verirken neden bazı kriterler koyarsın ?

yanıt5
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

arkadaş işe anıtkabirde saygısızca böğürenleri karıştırmaktaki amacınız niyetiniz ne Atatürkün kabrinde iktidardan yüz bulup yapıyorlar bunu kimse unutmaz bir köşeye yazar. hamam kutsal bir mekan değil orada üzerindeki kiri pası atıyorsun mekanda fuhuş yapmıyorlar hiç filmlerdedemi görmediniz dansöz oynatıldığını

yanıt2
yanıt4
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
