Tarihi çarşılarda çatı yanları kapanıyor

Osmangazi Belediyesi, 7 asırlık tarihiyle kentin en hareketli ticaret merkezi konumunda olan Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bulunan Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı'nın üzerindeki cam çatı örtüsünün yan bölümlerini de kapatarak, tarihi çarşılarda alış verişi dört mevsim konforlu hale getiriyor.

Osmangazi Belediyesi, 7 asırlık tarihiyle kentin en hareketli ticaret merkezi konumunda olan Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bulunan Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı'nın üzerindeki cam çatı örtüsünün yan bölümlerini de kapatarak, tarihi çarşılarda alış verişi dört mevsim konforlu hale getiriyor.

Osmangazi Belediyesi, geçmişten bugüne alışveriş ve ticaretin nabzının attığı Osmanlı'nın ilk çarşısı olan Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Son yıllarda gerçekleştirilen restorasyon, cephe sağlıklaştırma, zemin yenileme ve altyapı çalışmalarıyla kentin ticaret ve alışveriş vitrini olan tarihi çarşıları yeniden cazibe merkezi haline getiren Osmangazi Belediyesi, şimdi de Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı'nın üzerindeki cam çatı örtüsünün yan bölümlerinin kapatılması için çalışma başlattı. Geçtiğimiz yıl mevcut çatı örtüsünün güneşten zarar gören ve kırılan camlarını yenileyen, cam altı su sızdırmaz fitillerini değiştiren Osmangazi Belediyesi, yağışlı havalarda çatının yan bölümlerinden dükkanların içerisine su girmesinin önüne geçmek adına çatı örtüsünün yan bölümlerini de kapatıyor. Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tarihi çarşılar, asırlardır koruduğu değerini yitirmeden, vatandaşlara daha modern şartlarda hizmet vermeyi sürdürecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK parti Osmangazi İlçe Başkanı ufuk Cömez ile birlikte tarihi çarşılarda yürütülen çatı örtüsü çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak tarihi mirasa sahip çıkıyoruz. Tarihi mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına birçok çalışma yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz restorasyon çalışmaları ile birlikte tarihi çarşılarımıza önemli bir değer kattık. Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı'nın üstü daha önce açıktı. Geçtiğimiz yıllarda bu çarşılarımızın üstü kapatılarak, hem çarşı esnafı hem de alışveriş için çarşıyı tercih eden vatandaşlar için rahat bir alışveriş yapma imkanı sağlanmış oldu. Yılların etkisiyle cam çatı örtüsünde bir takım tahribatlar yaşandı ve Osmangazi Belediyesi olarak kırılan camları yenileyip, güneş kırıcıları değiştirerek mevcut çatıyı komple yeniledik" dedi.

"Dört mevsim konforlu alışveriş"

Esnafın talebi doğrultusunda cam çatının açık olan yan bölümlerinin kapatılması için de çalışma başlattıklarını belirten Başkan Dündar, "Çatının yan bölümlerinin açık olması nedeniyle esnafın sattığı özellikle tekstil ürünleri güneş ışınlarından zarar görüyordu. Ayrıca yağmur yağdığında dükkanların ve çarşının içerisine su giriyordu. Yaptığımız çalışma ile çatının yan bölümlerini özel malzemeden yapılmış bezler ile kapatıyoruz. Bu çalışma ile güneş ışınlarının ve yağmur sularının çarşı ve dükkanların içerisine girmesini engellenmiş olacağız. Bu çalışma ile vatandaşlarımız rahat ve konforlu bir ortamda alış veriş yapabilecek. Esnafımız da hem ürünlerini güneşten koruyacak, hem de yağmur suları dükkanlarına girmeyecek. Esnafımız ve vatandaşlarımız adına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin çok önemli bir ihtiyacı giderdiğini belirten çarşı esnafı da hizmetlerinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti. - BURSA