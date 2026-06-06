Taksici soğukkanlılığıyla minik Esila'nın hayatını kurtardı

İzmir'de kusma şikayetiyle hastaneye götürülen 10 yaşındaki Esila Kıreli'nin takside aniden burnu kanamaya başladı. Durumu fark eden taksi şoförünün soğukkanlılığı sayesinde küçük kız dakikalar içinde hastaneye ulaştırılırken, doktorlar birkaç dakikalık gecikmenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. O anlar ise araç kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 13 Mayıs'ta İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Anne Gözde Kıreli (37), saat 08.30 sıralarında kızı Esila Kıreli'nin kusma şikayetiyle hastaneye gitmek için evden çıktı. Atatürk Mahallesi'nden taksiye binen anne ve kız, seyir halindeyken Esila'nın burnundan aniden kan gelmeye başladı. Şoför Mahmut Şimşek (52) ise dikiz aynasından minik kızın burnunun kanadığını fark etti. Annenin panik yaşadığı anlarda soğukkanlılığını koruyan Şimşek, dakikalar içerisinde Esila'yı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'ne yetiştirdi. Hastanede yapılan tetkiklerde Esila Kıreli'de yüksek tansiyon tespit edildi. Doktorlar, hastaneye birkaç dakika daha geç ulaşılsaydı, çocukta ciddi sağlık sorunları oluşabileceğini belirtti. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Bir araya geldiler

Olayın ardından çocuğun sağlığına kavuşmasıyla anne ve kızı, taksici ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda bir araya geldi.

"Taksi, kritik durumlarda ambulans görevi görüyor"

Olaya dair değerlendirmelerde bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Maalesef son yıllarda sürekli gündemde olan bir sektörüz. Hep olumsuzluklarla kamuoyunda gündeme gelirken İzmir'de de böyle bir olayın yaşanması, taksiciler üzerinde oluşturulan algılarda iyilerin ve kötülerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini gösterdi. Meslektaşlarım, İzmir'de taksiciliğe örnek olaylar yaşatıyorlar. Ben onlarla gurur duyuyorum. Şoför arkadaşımız aynadan küçük kızımızın burnundan bir kansızlığını fark ediyor. Durumu fark edip kızımızı hızlı bir şekilde en yakın hastaneye yetiştiriyor. Birkaç dakika geç kalınsaydı, yüksek tansiyona dayalı tehlikeli bir durumun ortaya çıkacağı aileye söyleniyor. Anne de duyarlılığını göstererek olaydan sonra meslektaşımıza tekrar ulaşıyor. Biz de kendilerini odamızda misafir ettik. Taksiciliğin sadece bir ulaşım aracından ziyade, böyle durumlarla karşılaşıldığında bir ambulans görevi yaptığını İzmir'den tüm Türkiye'ye kanıtlamış olduk. Kızımıza geçmiş olsun" diye konuştu.

"Hastaneye yetişemeyeceğimizi düşündüm"

Olay anını anlatan anne Gözde Kıreli ise "Sabah çocuğumun kusma şikayetiyle uyandık. Ben üşüttüğünü zannettim. Kızım daha da rahatsızlandığını ve hastaneye gitmek istediğini söyleyince işin boyutunun farklı olduğunu düşündüm ve taksi çağırdım. Taksi yolculuğu sırasında şoför bey aynadan kızımın burnundan şiddetli kan geldiğini fark etti ve bizi uyardı. Ben çok panik oldum. Trafik çok sıkışıktı. Hastaneye yetişemeyeceğimizi düşündüm. Fakat şoför bey soğuk kanlılığıyla bizi de kontrol ederek hastaneye yetiştirdi" dedi.

"Esila'nın sağlık durumu iyi"

Hastanede, kızında hipertansiyon tespit edildiğini söylediklerini ifade eden anne Kıreli, "Doktorlar biraz daha geç kalınsaydı ya da kızımızı hastaneye getirmeseydik daha ciddi sağlık sorunlarının oluşacağını söyledi. Şoför, burun kanamasını fark etmeseydi belki de yolculuk sırasında daha yavaş hareket edecektik. Esila şu anda daha iyi. Sağlık kontrolleri yapıldı. Normal sağlığına kavuştu. Taksi yalnızca bir ulaşım aracı değil, yeri geldiğinde ilk yardım aracı, yeri geldiğinde bir ambulans bir itfaiye olarak da görev yapıyor. Bir problem yaşadığımızda bize her zaman manevi olarak da destek oluyorlar" açıklamalarına yer verdi.

"Burnumun kanadığını fark etmedim"

Sabah uyandığında karnının ağrıdığını belirten Esila Kıreli, şunları söyledi:

"Taksiye bindik ve trafik vardı. Taksideyken benim burnum kanamış. Ben hiç fark etmedim. Bir de halsizdim, gözlerim ağrıyordu. Taksici abi aynadan fark etti. Hızlıca hastaneye gittik. Benim tansiyonumu ölçtüklerinde çok yüksek çıktı. 'Cihaz bozuk olabilir mi?' dediler ve tekrar ölçtüler. Ama doğruymuş. Eğer hastaneye hızlıca yetişmeseydim kötü durumlar olabilirmiş."

"Aldığımız eğitimler sayesinde nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz"

Taksiye ilk bindiklerinde Esila'nın rahatsızlığının anlaşılmadığını aktaran taksi şoförü Şimşek, "Biraz ilerleyince aynadan baktığımda Esila'nın burnunda kan gördüm ve ben de panikledim. Dikkatli bir şekilde dörtlülerimi yaktım ve hastaneye yetiştik. Taksi sadece bir ulaşım aracı değildir. Hastamız da oluyor doğum yapan da oluyor. Biz herkesi dikkatli bir şekilde gideceği yere ulaştırıyoruz. En önemlisi de trafik kurallarına dikkat ediyoruz. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan'dan aldığımız eğitimler sonucunda da bu tarz olaylarda nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz. Mesleğimize katkılar sunuluyor" şeklinde vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı