T3 Vakfı 10. yılını kutladı: Gençler teknolojiyle geleceğe hazırlanıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın 10'uncu yılını kutlama programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "On yıl boyuna muazzam işlere imza attı. Türkiye'mizi çok daha güçlü yarınlara taşıyabilmek adına gençlerimiz yetişiyor" derken T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, "Yıkıldığı yerden dünyayı bütün müesseseleriyle yeniden inşa etmek gerekiyor. Bizler için tek var oluş yolu o olacak. ve bunu sizler medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları eserleriyle dost doğru ahlaklarıyla ve iyi niyetleriyle yapacaklar" dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi idealini toplumun her kesimine yaymak ve Türkiye'nin teknoloji geliştiren bir topluma dönüşmesine katkı sunmak amacıyla 2016 yılında kurulan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), 10. yılını İstanbul'da düzenlenen anlamlı bir buluşmayla kutladı. Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlik; T3 Vakfı'nın kurucularını, gönüllülerini, bursiyerlerini, DENEYAP mezunlarını, TEKNOFEST yarışmacılarını ve girişimcilerini aynı çatı altında bir araya getirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın 10 yıllık yolculuğu, geçtiğimiz gün Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin tarihi atmosferinde düzenlenen "T3 Vakfı 10. Yıl Buluşması" ile kutlandı. Milli Teknoloji Hamlesi'nin farklı kuşaklardan yol arkadaşlarını buluşturan etkinliğe; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri, T3 Vakfı gönüllüleri, bursiyerleri, mezunları, yarışmacıları ve girişimcileri katıldı.

10 yıllık yolculuğun hatıraları yeniden canlandı

Program öncesinde etkinlik alanını gezen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Fatih Kacır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Kacır ve Bayraktar'ın vatandaşlara aşure ikram etmesinin ardından T3 Vakfı 10. Yıl Buluşması, müzik dinletisiyle başladı.

T3 Vakfı'nın en güçlü mirası, gençlerin başarı hikayeleri oldu

Programın en özel bölümlerinden biri ise "Gençlerin T3 Yolculukları" oldu. T3 Vakfı'nın farklı projelerinde yetişen, öğrenim gören veya destek alan gençler, kendi hikayelerini ve hayatlarının dönüm noktalarını katılımcılarla paylaştı. Bir zamanlar DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde öğrenci olan, TEKNOFEST'te yarışan, burs programlarından destek alan, girişim desteği alan, ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atmış ya da gönüllü olarak bu yolculuğa katılan gençlerin bugün mühendis, araştırmacı, girişimci ve teknoloji geliştiricisi olarak Türkiye'nin geleceğine katkı sunduğu hikayeler, T3 Vakfı'nın 10 yılda oluşturduğu insan kaynağını bir kez daha ortaya koydu.

Programda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Fatih Kacır ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar katılımcılara hitap etti.

Konuşmalarda T3 Vakfı'nın geride bıraktığı 10 yıllık yolculuk değerlendirilirken, Milli Teknoloji Hamlesi'nin geleceğine ve gençlerin Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefindeki belirleyici rolüne dikkat çekildi.

"Türkiye'mizi çok daha güçlü yarınlara taşıya bilemek adına gençlerimiz yetişiyor"

T3 Vakfı'nın 10 boyunca güzel işlere imza attığını belirten T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Fatih Kacır, " On yıl boyuna muazzam işlere imza attı. Sadece çok iyi bilim insanları, çok iyi mühendisler çok iyi girişimciler olmak adına değil, Türkiye'mizi çok daha güçlü yarınlara taşıyabilmek ve inşallah insanlık ailesini yeniden adaletle merhametle buluştura bilemek adına gençlerimiz yetişiyor" dedi.

"Yıkıldığı yerden dünyayı bütün müesseseleriyle yeniden inşa etmek gerekiyor"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, " Yıkıldığı yerden dünyayı bütün müesseseleriyle yeniden inşa etmek gerekiyor. Bizler için tek var oluş yolu o olacak. ve bunu sizler medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları eserleriyle dost doğru ahlaklarıyla ve iyi niyetleriyle yapacaklar. Sizlerle yol yürümek çok güzel sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın Allah'a emanet olun nice on yıllara" diye konuştu.

Tam bağımsız Türkiye yolunda 10 yıl; Türkiye'nin Teknoloji Takımı 10 yaşında

T3 Vakfı, on yıl önce Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına katkı sunacak nesiller yetiştirme hedefiyle başladığı yolculuğunu; bugün dünyanın dört bir yanında başarı hikayeleri yazan gençlerin, bilim insanlarının, mühendislerin, girişimcilerin ve gönüllülerin omuzlarında büyütmeye devam ediyor. Bugüne kadar 70'ten fazla TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına 100'ü aşkın farklı ülkeden 2 buçuk milyondan fazla takım ve 6 buçuk milyondan fazla yarışmacı başvururken, 12 milyona yakın ziyaretçi TEKNOFEST heyecanına ortak oldu.

Gençlerin teknoloji odaklı fikirlerini girişime dönüştürmelerine katkı sunan DENEYAP Girişim ve TEKNOFEST Girişim Programları kapsamında, bugüne kadar 14 milyon TL'yi aşkın maddi destek sağlandı. T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kapsamında ise farklı teknoloji alanlarında faaliyet gösteren dört girişime toplam 1 milyon dolara yakın yatırım yapıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki teknoloji girişimlerini yatırımcılarla buluşturan Take Off Girişim Zirvesi'nde, bugüne kadar 100'ü aşkın ülkeden bin 435 girişim ve 810 yatırımcı yer aldı. Girişimlere ise toplam 2 buçuk milyon dolarlık yatırım ve ödül desteği sağlandı.

Türkiye'nin 81 ilinde toplamda 132, 5 farklı ülkede ise toplamda 5 DENEYAP Teknoloji Atölyesi açılarak bugüne kadar 40 binden fazla öğrenciye eğitim verildi. DENEYAP öğrencilerinin elde ettiği başarılar da programın oluşturduğu etkiyi ortaya koyarken, 2025 yılında 719 LGS Türkiye birincisinin 75'ini (yüzde 10'unu) DENEYAP öğrencileri oluşturdu.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ve 10 farklı ülkeden 23 bini aşkın öğrenci desteklenirken, 72 bini aşkın gönüllü de T3 Vakfı'nın büyüyen ekosisteminde yer aldı. Bilimi toplumun her kesimiyle buluşturma hedefiyle yola çıkan Bilim Türkiye, yurt içinde 10 ilde 24 bilim merkezi, 4 farklı ülkede ise 6 bilim merkezi'ne ulaştı. Bugüne kadar Bilim Türkiye çatısı altında 5 buçuk milyonu aşkın öğrenci ise bilimle buluştu.

Türkiye'yi ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarında temsil eden takımları destekleyen Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında bugüne kadar 100'e yakın takım desteklenirken, desteklenen takımlar, dünyanın farklı noktalarında düzenlenen prestijli yarışmalarda dünya birincilikleri de dahil olmak üzere önemli dereceler elde ederek Türkiye'yi başarıyla temsil etti. T3 Vakfı öncülüğünde milli mühendislik kaynaklarıyla geliştirilen DENEYAP Kart, elektronik programlama, nesnelerin interneti ve yapay zeka alanlarında yerli ve güçlü bir teknoloji çözümü olarak hayata geçirildi.

Her yaştan bireye bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında ücretsiz eğitim imkanı sunan çevrim içi eğitim platformu T3 Akademi, dil bariyerlerini aşarak bilginin serbest akışına katkı sağlamayı hedefleyen ve Türkiye'nin Büyük Dil Modeli geliştirme vizyonunu taşıyan açık kaynaklı yapay zeka projesi T3 AI ve dezenformasyona karşı güvenilir bilgiye erişimde yeni bir referans noktası olmayı amaçlayan Türkiye'nin milli dijital bilgi kaynağı platformu KÜRE Dijital Ansiklopedi hayata geçirildi.

"Çocuk Üniversitesi" anlayışıyla hayata geçirilen Keşif Kampüsü, çocukları erken yaşta bilim ve teknolojiyle buluşturarak keşfeden, üreten ve geleceğe yön veren nesillerin yetişmesine katkı sundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı