NATO ANKARA ZİRVESİ - Almanya Başbakanı Merz, Ankara'ya geldi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Merz'in uçağı, Ankara Havalimanı'na indi.

Başbakan Merz'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.