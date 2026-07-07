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NATO ANKARA ZİRVESİ - Almanya Başbakanı Merz, Ankara'ya geldi

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Merz'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Merz'in uçağı, Ankara Havalimanı'na indi.

Başbakan Merz'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
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