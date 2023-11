Sultangazi'de "Siirt 3 Dilli Kardeş Şehir Günleri" protokol töreni düzenlendi

Sultangazi Belediyesi Anadolu Kültür Festivali çerçevesinde Siirt 3 Dilli Kardeş Şehir Günleri protokol töreni düzenlendi. Siirt'in yöresel lezzetlerinin bulunduğu törende renkli görüntüler meydana geldi.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu'nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini kültürlerini Anadolu Kültür Festivali ile ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Bu kez birçok medeniyete ev sahipliği yapan Siirt'in birbirinden güzel yöresel lezzetleri Sultangazililerle buluştu. Sultangazi Belediyesi ile Siirt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle düzenlenen Siirt 3 Dilli Kardeş Şehir Günleri'nde Siirtliler memleket hasreti giderdi. Siirt 3 Dilli Kardeş Şehir Günleri protokol törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Siirt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Akyüz, AK Parti Kadın kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Sahnede toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve beraberindekiler stantları dolaşarak esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti.

"Abdurrahman Başkanımızı Sultangazi'ye yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum"

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, "Bugün burada Sultangazi Belediye Başkanımız ve ekibinin ev sahipliğinde Siirtli hemşehrilerimiz çok anlamlı bir program gerçekleştiriyorlar. İstanbul'da hem birlik beraberliği hem kardeşliği, Siirtlilerin gür sesini İstanbullulara duyuruyorlar, hem de maalesef hepimizin gönlünde bir yara olan Gazze'yi Filistin'i dile getiriyorlar. Burada tüm geliri Gazze'deki kardeşlerimize bağışlanacak bir stant kurmuşlar, Allah sizlerden razı olsun. Ben Siirtli hemşehrilerimizi iyi biliyorum, her zaman vatanına, milletine, bayrağına sevdalı hemşehrilerimizdir. Biraz önce Belediye Başkanımız, bir nefeste Sultangazi'ye olan sevdasını haykırdı, yaptıklarını ve yapacaklarını söyledi. İşte AK Parti belediyeciliği bu. Bizim Belediye Başkanlarımız bir nefeste Sultangazi'ye ne yaptıklarını, projelerini, heyecanını aşkını sevdasını paylaşırken İstanbul'a gelip 5 yıldır ilk nefeste yalan söyleyenler, ilk nefeste İstanbul'u yanıltanlar, İstanbul'a kar yağdığında İstanbul'u kendi haline bırakanlar var, yağmur yağdığında İstanbul'u kendi haline terk edenler var. Heyecan duydum Abdurrahman Başkanımızı dinlerken. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İstanbul'a hizmet etmemiştir, Abdurrahman Başkanımızın Sultangazi'ye hizmet ettiği kadar. Tebrik ediyorum Başkanımızı. Biliyoruz ki zaten Siirtli hemşehrilerimiz her zaman bizim yanımızda oldu. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Siirt'in eniştesi, dolayısıyla eniştelerini hiç yalnız bırakmadı Siirtliler. Şimdi 31 Mart'ta öncelikle şu kifayetsiz yöneticilerden İstanbul'u kurtarmamız lazım. İstanbul hedeflerine koşarak yürümeli. Metroları çalışmayan, otobüsleri yanan, İstanbullunun hayatını olumsuz yönde etkileyen yöneticilerden kurtulması lazım. Bu konudaki en büyük güvencemiz milletimiz. Daha önce İstanbul'a kazandırdığımız ve ilçelerimize kazandırdığımız hizmetlerimiz bizim referansımız. Şimdi 31 Mart'ta inşallah, Abdurrahman Başkanımızın heyecanına baktığım zaman sanki ilk dönem Belediye Başkanı değil de yarın seçilecek gibi heyecanlı. Tebrik ediyorum Abdurrahman Başkanımı. Bugüne kadar Sultangazi'ye kazandırdığı hizmetler için de. Siirtliler de bizimle olacaklar, biliyoruz. Sağ olun, var olun, hepinizden Allah razı olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"5 yılın sonunda da tek bir bankaya 5 kuruş faiz ödememiş bir belediye olacağız Allah'ın izniyle"

Törende yaptığı konuşmada Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ise, "Her hafta burada bir başka memleketin kokusunu alıyoruz. Her hafta burada bir başka yörenin insanlarıyla, kültürüyle buluşuyoruz. Anadolu Kültür Festivalimizle Sultangazi'de yaşayan hemşehrilerimizin memleketi ile bir nebze de olsa hasret gidermesine vesile oluyoruz. Her yörenin adetlerini, gelenek göreneklerini komşularımıza hatırlatmaya gayret ediyoruz. İstanbul'da yaşıyoruz, İstanbul'un kültürel faaliyetlerinden de sportif faaliyetlerinden de faydalanmalıyız. Her zaman ifade ediyoruz ki biz Anadoluyuz. 81 vilayeti temsil eden, vatanına, devletine bağlı güzel insanların yaşadığı bir ilçedeyiz, Sultangazi'deyiz. Bizler İstanbul'da yaşasak da köklerinden kopmayan insanlarız. Sultangazi'de 5 yılın sonuna gelirken büyük büyük ihaleleri iptal etmiş, çöp toplama araçlarının ihalesini iptal etmiş ve satın almış, iş makinelerinin ihalelerini iptal etmiş ve satın almış, otobüslerinin ihalelerini iptal etmiş ve satın almış, ambulans ihalesini iptal etmiş ve satın almış, hizmet araçlarını kendi öz kaynaklarıyla satın almış bir belediye olduğumuzu ifade ediyorum. 24 tane bina, kültür merkezi ve hizmet tesisi, katlı otoparklar, kapalı otoparklar, okullar, ana kucakları inşaatlarını bitirdik, bir kısmına da devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yapan, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunan, engelli kardeşlerimizin her daim yanında bulunan bir belediyeyiz. Bütün bunları yaparken de özel ya da kamu bankasından tek kuruş kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarıyla dönen ve 5 yılın sonunda da tek bir bankaya 5 kuruş faiz ödememiş bir belediye olacağız Allah'ın izniyle. Biz bununla her zaman övünüyoruz. İnşallah bundan sonra da çok güzel projelerle karşınızda olacağız. Bu şehrin içinde yapılmadık iş neredeyse bırakmadık. Sultangazi'yi dışarı açacak 2-3 tane daha özel işe ihtiyacımız var. İnşallah Allah nasip ederse o özel projeleri yeni dönemde yapacağız, Sultangazi'yi Sultanşehir yapmak için hep beraber gayret edeceğiz, çok çalışacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında Sultangazi olarak dimdik duracağız. Siirt'li kardeşlerime ve tüm hemşehrilerime sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi. - İSTANBUL