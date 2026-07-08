Safranbolu'nun kültürel mirası avrupa üniversitelerinde tanıtıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Berrin Sarıtunç, Erasmus+ Akademik Personel Hareketliliği kapsamında Almanya ve Fransa'da gerçekleştirdiği akademik temaslarda Safranbolu'nun kültürel mirasını uluslararası platformda tanıttı.

Programın ilk durağı olan Almanya'daki Stuttgart University of Applied Sciences'ta düzenlenen etkinliklerde Sarıtunç, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki konumu, somut olmayan kültürel mirası, şehir pazarlaması, kültürel diplomasi ve sürdürülebilir turizm konularında sunum yaptı.

Akademik temaslar kapsamında iki üniversite arasında Erasmus hareketlilikleri, ortak araştırmalar ve proje geliştirme imkanları da ele alındı.

Etkinlikte katılımcılara Safranbolu'nun yöresel ürünlerinden lokum ile safran çayı ikram edilirken, safranın üretim süreci, sağlık açısından önemi ve Safranbolu mutfağındaki yeri hakkında bilgi verildi.

Sarıtunç, programın gerçekleşmesine katkı sağlayan Prof. Dr. Birol Fitik ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, İmren Lokumları, Çeşmeli Konak Otel, Safran Üretim Çiftliği ve Ada Kahve yetkililerine teşekkür etti.

Almanya'daki programın ardından Fransa'ya geçen Sarıtunç, Université Bretagne Sud Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christine Petr ile bir araya geldi.

Görüşmede Safranbolu'nun kültürel mirası, şehir pazarlaması, kültürel diplomasi ve sürdürülebilir turizm alanlarında ortak araştırma ve Erasmus projeleri değerlendirilirken, kentin uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik bilimsel çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Aslen Safranbolulu olan Sarıtunç'un, halk kültürü, somut olmayan kültürel miras, kültürel diplomasi ve şehir pazarlaması alanlarında uzun yıllardır akademik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Sarıtunç'un bugüne kadar İngiltere, İspanya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Azerbaycan, Kosova ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkede düzenlenen konferans, seminer ve Erasmus ders verme faaliyetlerinde Safranbolu'nun tarihi evlerini, UNESCO Dünya Mirası kimliğini, lokumunu, safranını ve halk kültürünü uluslararası akademik çevrelere tanıttığı ifade edildi.

Eylül ayında Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinde 15 gün süreyle görevlendirilecek olan Sarıtunç'un, Safranbolu'nun kültürel mirası, şehir kimliği, somut olmayan kültürel mirası ve kültürel diplomasi konularında dersler, seminerler ve bilimsel çalışmalar gerçekleştireceği bildirildi.

Sarıtunç, kültürel mirasın korunması ve uluslararası alanda tanıtılmasının kültürel diplomasi açısından önemli olduğunu belirterek, Safranbolu'nun uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak üniversiteler, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle ortak projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı