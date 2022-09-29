Son Dakika | Muğlalı Üretici, Büyükşehir Belediyesi'nin Kurduğu Meyve Sebze Kurutma Tesisi ile Kazancını Artırıyor

Son dakika haber: Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurduğu Meyve Sebze Kurutma Tesisi ile 98 bin 510 kg yaş ürünü kurutarak, üreticinin kazancını artırmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurduğu Meyve Sebze Kurutma Tesisi ile 98 bin 510 kg yaş ürünü kurutarak, üreticinin kazancını artırmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye Karaçulha Toptancı hali içerisinde kurulan Meyve Sebze Kurutma Tesisi, üreticilerin katma değeri yüksek ürün elde etmesini sağlamaya devam ediyor. 2018 yılında faaliyete başlayan tesiste bugüne kadar 98 bin 510 kg yaş üründen 12 bin 422 kg kuru ürün elde edildi. Toplam 153 çiftçinin 26 çeşit ürünü, tesiste işlenerek katma değeri yüksek ürüne dönüştürüldü.

Portakal, mandalina, zeytin, kuzugöbeği, sahlep, limon, elma, patlıcan, kabak, domates, şeftali, erik, armut, mürdüm erik, üzüm, kültür mantarı, şeker otu, biber, zeytin yaprağı, tarhana, kavun, çilek, brokoli, karnabahar, muz, dut gibi ürünlerin kurutulduğu tesiste, vatandaşlara kurutma hizmeti veriliyor.

"MEYVE SEBZE KURUTMA TESİSİMİZ İLE HEM ÜRETİCİMİZ HEM MUĞLA KAZANIYOR"

Muğla'nın verimli toprakları ve başat ürünleri ile Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Tarım kenti Muğla'mızda üreticilerimize destek olmak, elde ettikleri ürünlerden daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Meyve sebze kurutma tesisimiz de bu hizmetlerimizden sadece biri. Tarlalarında ürettikleri ürünleri vatandaşlarımıza sunan çiftçilerimizin elinde kalan ürünleri de tesisimizde kurutarak hem ek gelir elde etmesini hem de ürünlerin raf ömrünün uzamasını sağlıyoruz. Hem üreticimiz, hem Muğlamız kazanıyor" dedi.