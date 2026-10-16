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Siirt'te zehirlenme paniği! 19'u öğrenci 22 kişi hastanelik oldu

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Siirt'te zehirlenme paniği! 19'u öğrenci 22 kişi hastanelik oldu
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde okul kantininde yemek yiyen 19 öğrenci, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlçedeki başka bir işletmede yemek yiyen biri çocuk 3 kişinin de benzer şikayetlerle hastaneye götürülmesi üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle inceleme başlatıldı. Toplam 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı olayda, kantin ve işletmeden alınacak numuneler Diyarbakır'a gönderilecek.

  • Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19'u öğrenci olmak üzere toplam 22 kişi hastaneye kaldırıldı.
  • Okul kantininden yemek yiyen 19 öğrenci ile bir işletmede yemek yiyen biri çocuk 3 kişi Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.
  • Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantini ve diğer işletmeden aldığı numuneleri gıda güvenliği incelemesi için Diyarbakır'a gönderecek.

Siirt'te zehirlenme şüphesiyle 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtalan ilçesinde iki farklı noktada yemek yiyen kişilerin rahatsızlanması üzerine gıda güvenliğine ilişkin inceleme başlatıldı.

OKUL KANTİNİNDE YEMEK YİYEN 19 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan bir okulda kantinden yemek yiyen öğrenciler rahatsızlandı. 19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin rahatsızlanmasının ardından olayın nedeninin belirlenmesi için inceleme süreci başlatıldı. Kantinde tüketilen yiyeceklerin öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olup olmadığı, yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacak.

BAŞKA BİR İŞLETMEDE DE 3 KİŞİ RAHATSIZLANDI

İlçede yalnızca okul kantininde değil, farklı bir işletmede de benzer bir olay yaşandı. Bir işletmede yemek yiyen biri çocuk 3 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü. Böylece Kurtalan'da hastaneye kaldırılanların sayısı 22'ye yükseldi. İki ayrı noktada yaşanan olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi. Rahatsızlanan kişilerin tükettiği yiyeceklerin içeriği ve zehirlenme şüphesinin kesin nedeni de açıklanmadı.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Kurtalan'da yaşanan olayların ardından adli inceleme süreci devreye girdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantini ve diğer işletmeden numune alınması için çalışma yapacak. Ekiplerin her iki noktadan alacağı numuneler, gıda güvenliği açısından incelenecek. Gıda zehirlenmesi şüphesinin nedenini ortaya çıkarmak amacıyla kantinden ve işletmeden alınacak numunelerin Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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