Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti! Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi - Haberler

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Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti! Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Zehra Baykal - Yerel
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu bugün cuma namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine saatler kala Fatih Camii'ne gelen binlerce kişi drone ile havadan görüntülendi. Fatih Camii'ne çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, vatandaşların avluya ve çevresine sığmayacağı tahmin edilerek çevreye vinçler yardımıyla hoparlör sistemleri kuruldu.

İsmailağa Cemaati'nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti! Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cenaze törenine saatler kala binlerce camiye akın etti. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti! Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

Öte yandan Fatih Camii'ne çıkan yolların araç trafiğine kapatıldığı havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Vatandaşların avluya ve çevresine sığmayacağı tahmin edilerek çevreye hoparlör sistemleri vinçlerle kuruldu.

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

İsmailağa Cemaati Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mahmut Efendi Hazretlerimizin hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz" denildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti! Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'ndan Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu var. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Yerel

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