Son dakika haberleri... Kütahya'da Ön Ödemeli Doğal Gaz Saatlerine Kesilen Faturalar İçin Emsal Karar

Son dakika haber: Tüketici mahkemesinden, Kütahya’da ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan vatandaşların mağduriyetini giderecek emsal bir karar çıktı. Vatandaşın parasını peşin ödediği doğal gaza kesilen ek faturaları engellemek için 4 yıldır uğraştıklarını söyleyen CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Bu karar sonucu, Kütahya’da mağdur olan 35 bin tüketiciyi, haklarını savunmak için ellerindeki faturalarla Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat etmeye davet ediyoruz” dedi.

Tüketici mahkemesinden, Kütahya'da ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan vatandaşların mağduriyetini giderecek emsal bir karar çıktı. Vatandaşın parasını peşin ödediği doğal gaza kesilen ek faturaları engellemek için 4 yıldır uğraştıklarını söyleyen CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Bu karar sonucu, Kütahya'da mağdur olan 35 bin tüketiciyi, haklarını savunmak için ellerindeki faturalarla Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat etmeye davet ediyoruz" dedi.

Kütahya ön ödemeli doğal gaz sayaçları, abonelere sorun çıkarmaya devam ediyor. Kütahya'da doğal gaz dağıtımını gerçekleştiren firma Çinigaz, ön ödemeli sayaç kullanan abonelere kestiği ek faturalarla vatandaşları canından bezdirdi. Parasını peşin ödedikleri gaza gelen faturaya isyan eden bilinçli bir tüketicinin Tüketici Hakem Heyeti'ne ve sonrasında tüketici mahkemesine yaptığı başvuru karşılık buldu ve firmanın vatandaşa kestiği ek faturalar iptal edildi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, konuya ilişkin bugün bir basın açıklaması yaparak, ek fatura kesilen bütün aboneleri Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmaya çağırdı. Kütahya Zafer Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına, faturalardan mağdur olduklarını söyleyen tüketiciler de katıldı.

"AKP'NİN YETKİ VERDİĞİ FİRMA HALKI MAĞDUR EDİYOR"

CHP Kütahya İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, 2018 yılında AKP iktidarı tarafından yürürlüğe konulmuş bir yönetmelikle halkın en doğal hakkı olan ısınma hakkının kontrol yetkisinin Çinigaz firmasına verildiğini söyledi. Şahbaz, "Çinigaz firması, bu yetki dahilinde ön ödemeli doğal gaz kullanan aboneleri ek fatura çıkartarak mağdur etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru sonrasında Tüketici Mahkemesi'nin kararıyla bu uygulamanın yasal olmadığı kabul edilmiş, ortaya çıkmıştır. Biz, CHP olarak her zaman halkımızın menfaatlerini, halkımızın ihtiyaçlarını, çıkarlarını korumak için görevimizin başındayız. Tüm ön ödemeli olarak doğal gaz kullanan abonelerimizi ve halkımızı Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak haklarını almaya davet ediyoruz" dedi.

"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE MÜRACAAT ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Şahbaz'ın ardından söz alan Ali Fazıl Kasap da 4 yıldır Çinigaz ile mücadele ettiklerini kaydetti. Kasap, "Kütahyalı hemşerilerimiz ile aynı şekilde Ankara ve İstanbul'da bulunan yaklaşık 500 bine yakın ön ödemeli sayaç kullanan, hazır kart kullanan gaz tüketicilerinin hakkını 4 yıldır arıyoruz. Haklarını arayan tüketiciler için sürekli olarak Tüketici Hakem Heyetlerinden ret cevabı geldi. Sonunda adil bir yargı kararı çıktı ve dedi ki 'bu ek faturalar haksızdır'. Bunun iptaliyle ilgili çok güzel bir karar çıkarttı. Bu karar sonucu Kütahya'da mağdur olan 35 bin tüketiciyi, haklarını savunmak için ellerindeki faturalarla Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat etmeye davet ediyoruz. Bu kararı zaten emsal olarak kabul edeceklerdir" diye konuştu.

"ADALET YERİNİ BULDU"

İlgili firmanın daha önce kesmiş olduğu ek faturaların bedellerini tüketiciye ödemek zorunda olduğunu belirten Kasap, şunları söyledi:

"Bu, bir kanun değişikliği gerektirmeyen; tüketicilerin, insanlarımızın hakkını savunan bir karardır. Bu kararı uygulamak zorundalar. Bu, yargı kararı. Bunun aksine bir hareket yapamazlar. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduklarında bu bedeller kendilerine ödenmek zorunda. Ödenmediği takdirde kendileri için icra da dahil olmak üzere bir sürü yasal tedbirler çıkacaktır. Tüketicilerimizden özellikle istirham ediyorum. Gerekirse avukatlarıyla gerekirse kendileri direkt olarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunabilirler. Bundan sonraki dönemde Çinigaz firması ek fatura düzenlediği takdirde takipçisi olacağımızı ve burada yasayı çiğnediğini, kanunu çiğnediğini, yargı kararını çiğnediğini, kendileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Kütahya'mıza, tüm tüketicilerimize hayırlı olsun. Aslanlar gibi bu kararı veren hakimleri de kutluyorum.

Bundan sonraki süreçte hiç korkmalarına, çekinmelerine gerek yok. Tüm Kütahyalıların, hemşerilerimizin 1 liralık alacakları dahi olsa bu helal kazanmış paralarını almak için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmaların istiyorum. Bu firmaya gereken dersi verelim, bu firma dersini almalı. Yıllardır gaz yüklemede 3 lira aldılar. Hiç kimse sesini çıkarmadı. Yasal olmayan yollarla 3 lira, 5 lira sürekli tahsil ettiler. Kiosk dediğimiz gaz yükleme makinelerini şehrin değişik yerlerine koymaları gerekiyor, koymadılar. Hakkımızı sonuna kadar almalıyız. Ankara'da 65 yaş üzerine evinde yükleme yapılıyor, Kütahya'da böyle bir şey yok. Şehrin her semtinde bir tane kiosk veya yükleme istasyonu var mı? Yok. Bunun üzerine, şurada kendi şirketlerinin olduğu büroya 100 metre olan yerde 3 lira, 5 lira yükleme parası alıyorlardı. Niye durdurdular? Sayın AK Parti İl Başkanı'na da seslenmek istiyorum; '29 Ağustos'ta firmaya gereken dersi vereceğim' demişti. O dersi veremedi herhalde. Kendisi ders aldı herhalde, şu anda sesi çıkmıyor. Kütahya'nın haklarını savunan bir oluşum değil. Kütahya'yı bu zengin, bu yandaş firmalara peşkeş çekmenin, Kütahyalılara çektirmenin yeri ve zamanı değil. Tekrar bu yargı kararını çıkaran hakimleri, yargıçları saygıyla anıyorum. Türkiye'de böyle hakimler de var, kendilerini takdir ediyorum. Adalet yerini buldu."