Son dakika haber! Sinoplu Vatandaş: "Sinop Atatürk Devlet Hastanesi İçin Verilen Sözler Nerede?"

MUSTAFA USTA

Sinop'ta yaşayan Uğur Demirtaş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde Çocuk Acil Servisi ile pandemi bölümünün aynı konumda yer almasının vatandaş için muayene sıkıntısı yarattığını söyledi. Demirtaş, "Verilen sözler nerede? Koskoca hastane yapıldı. Gözden randevu alacağız alamıyoruz. Muayene olacağız olamıyoruz. Psikiyatri ile işimiz var. 3-5 aydır randevu vermiyorlar" dedi. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Muharrem Doğan ise "Ne zaman hastaların izolasyon süreci ortadan kalkar o tarih itibariyle de biz zaten kendi planlamamızı yaptık. Çocuk acili kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek" diye konuştu.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde Çocuk Acil Servisinin pandemi hastalarına ayrılması nedeniyle vatandaşlar randevu alamamaktan şikayet ediyor.

"VERİLEN SÖZLER NEREDE?"

Şikayetini dile getiren Sinoplu vatandaş Uğur Demirtaş şöyle konuştu:

"Sinop'ta Çocuk Acili için değerli büyüklerimize, sayın cumhurbaşkanımıza ilettik. Sinop'ta Çocuk Acili kurulacak diye bize söz verdiler. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Çocuk Acil bölümü açıyoruz dediler açtılar. Bir süre devam ettiler. Pandemi başladı. Bizim Çocuk Acili virüs bölümüne döndü. Bizim bu çocuklarımızı virüsten kurtaracağız diye tekrar eski haline döndürdüler. Şu an da virüs bitti. Pandemi yeri yaptılar ama hala çocuk bölümü açılmadı. Sayın cumhurbaşkanımıza soruyorum, valimize soruyorum, Sinop İl Sağlık Müdürlüğüne soruyorum. Niye bu işe çözüm üretmiyorlar? İlla çocuklarımız da mı hasta olsun? Hastaneye çocukları götürüyoruz. Hala şu anda yetişkinlerin içinde muayene oluyorlar. Ne derecede bunu bu şekilde çözecekler? Verilen sözler nerede? Koskoca hastane yapıldı. Bu hastane içinde başka pandemi bölümü yapacak yer mi yoktu? Biz zamanında dedik. Eski hastanede acil bölümünü kadın doğumla, çocuk bölümüne bırakın dedik. Herkes kendi bildiğini yaptı. Kendi bildiği şekilde oldu. Okumuş değiliz, görmüş değiliz, bilmiyoruz neyin ne olacağını. Sayın valimiz, değerli büyüklerimiz, sağlık müdürlüğü neden bu işe çözüm üretmiyorlar? Halen şu anda virüs bölümü olarak kullanıyor. Virüs bitti. Çocuk acil servisi halen açılmadı. Hastaneye gidiyoruz. Gözden randevu alacağız alamıyoruz. Muayene olacağız olamıyoruz. Psikiyatri ile işimiz var. 3-5 aydır randevu vermiyorlar. Daha çok psikolojimiz bozuluyor. Böyle bir düzen var mı?"

"COVİD BİTTİKTEN SONRA HİZMETE GİRECEK"

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muharrem Doğan ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"2020 yılında pandeminin başlangıcıyla beraber pandemi hastalarının normal pandemi dışı hastalardan ayrı bir alanda bakımlarının yapılması, tedavilerinin yapılması amacıyla biz hastanemizde Çocuk Acili alanını pandemi acili olarak ayırdık ve o süreçten bu yana hala pandemi acili olarak orayı kullanmaya devam ediyoruz. Covid hastalığıyla alakalı karantina tedbirleri kalkmadan yani covid olan ya da covid şüphesi olan normal hastalarımızdan izolasyonun ihtiyacı ortadan kalkana kadar süreç boyunca da maalesef o alanı pandemi acili olarak kullanmaya devam edeceğiz. Karantina tedbirleri ne zaman kalkar? Ne zaman hastaların izolasyon süreci ortadan kalkar o tarih itibariyle de biz zaten kendi planlamamızı yaptık. Çocuk acili kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek."

ANKA / Yerel