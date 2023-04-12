Sol Parti, Artvin Atapark'ta Milletvekili Adaylarını Tanıttı

SOL Parti, Artvin milletvekili adaylarını tanıttı. Aday Özlem Akyürek, "SOL Parti’ye atılan her oy bütün devrimci arkadaşlarımın sömürüye karşı duruşuna omuz vermek olacak. Biz istiyoruz ki herhangi bir dinin sömürüsü üzerinden kandırılmasın insanlarımız. Yaşam alanlarının tahribatıyla sınanmak zorunda kalmasın" dedi. Erkan Evbaşı ise "Kadınlar, gençler emekçiler ezilenler, halklarımız ve geleceğimiz için örgütlenelim. Yeni bir başlangıç için sokakta, meydanda, direnişte, mücadelede, pusulada SOL var. Bir oy Kılıçdaroğlu’na bir oy SOL Parti’ye" diye konuştu.

UĞUR İSTANBULLU

SOL Parti, Artvin milletvekili adaylarını tanıttı. Aday Özlem Akyürek, "SOL Parti'ye atılan her oy bütün devrimci arkadaşlarımın sömürüye karşı duruşuna omuz vermek olacak. Biz istiyoruz ki herhangi bir dinin sömürüsü üzerinden kandırılmasın insanlarımız. Yaşam alanlarının tahribatıyla sınanmak zorunda kalmasın" dedi. Erkan Evbaşı ise "Kadınlar, gençler emekçiler ezilenler, halklarımız ve geleceğimiz için örgütlenelim. Yeni bir başlangıç için sokakta, meydanda, direnişte, mücadelede, pusulada SOL var. Bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy SOL Parti'ye" diye konuştu.

SOL Parti, 20. Dönem Artvin milletvekili adayları Özlem Akyürek ve Erkan Evbaşı'yı Atapark Meydanı'nda yapılan basın açıklamasıyla tanıttı. Tanıtıma, Sosyalist Güç Birliği'nden Türkiye Komünist Partisi milletvekili adayları, Halkevleri, sivil toplum örgütleri ve partililer katıldı.

"ÇARE ARAYAN HALKIN UMUDU DEVRİMCİ ADAYLARDIR"

Milletvekili Adayı Özlem Akyürek şunları söyledi:

"Siz beni çok iyi tanıyorsunuz, doğayı sömüren rantçı şirketlere ve önünü açan iktidarlara karşı çıkan, dayanışma gösteren Ensar vakfının çocuk istismarına susmayan, eyleme giden, direnen sol feminist bir yaklaşımla kadınların bütün dünyada yaşadığı hak kayıplarına, tacize, şiddete karşı mücadeleyi örgütleyen, patronsuz liyakat esaslı haberciliği savunup sahipsiz bırakmayarak sokak sokak sizlere ulaştıran bir eğitimci, şair ve kafe emekçisiyim. Yurdumuzun dört bir yanını kuşatmışken haramiler, baharı müjdeleyen umudu müjdeleyen beyaz bir sayfa açmayı müjdeleyen, pes etmek nedir bilmeyen mücadeleyi dayanışmayı örgütleyen bütün devrimci arkadaşlarıma selam olsun. Yalanlar, yolsuzluklar ve yoksulluklar içinde çare arayan halkın, kadınların çocukların gençlerin umudu olan devrimci tarihimize Mahirlere, Denizlere, Ulaşlara selam olsun.

Yurdumuz onlarca yıldır kapitalist emperyalist güçlere hizmet eden şiddetten beslenen gerici iktidarlar ile yönetildi. Halkın taleplerini görmezden geldiler defalarca kez halkın dayanışma gücü kırılmaya yok etmeye çalıştılar. Dünden bugüne tarihi birikimimizle her zaman elini taşın altına koyan duruşumuzla arkadaşımın da bahsettiği gibi yurdun dört bir yanını dolaşan dayanışma azmimiz, mücadeleci tavrımızla SOL Parti olarak nasıl mücadelenin içinden geliyorsak öyle yansıyacak sandığa da isimlerimiz.

"ŞİRKETLERİN CEBİ DOLACAK DİYE ÇOCUKLAR GELECEĞİNDEN OLMASIN"

Unutulmamalıdır ki dün nasıl mücadeledeysek bugün de öyleyiz, yarın da öyle olacağız çünkü resmi bir sorumluluk gerektirmeksizin her devrimci arkadaşım bu halkın zaten vekili olmuştur, olmaya devam edecektir. 14 Mayıs'ta pusulada SOL olacak. Bir değişimi başlatmak için bir başlangıç olacak ve kavga sürecek. SOL Parti'ye atılan her oy bütün devrimci arkadaşlarımın sömürüye karşı duruşuna omuz vermek olacak. Biz istiyoruz ki herhangi bir dinin sömürüsü üzerinden kandırılmasın insanlarımız. Yaşam alanlarının tahribatıyla sınanmak zorunda kalmasın. Çocuklarımız yoksullukla pençeleşirken bir avcı gibi bekleyen tarikat-cemaat yurtlarında hayatları karartılmasın, cinsel istismara uğramasın, Enes Kara gibi çareyi kurtuluşu intiharda görmesin. Aladağ'da tarikat yurtlarında yangınlarda yanmasın bu çocuklar. Çocukları istismar edenler korunmasın, aklanmasın, cezasız kalmasın. Ekonomik krizler komplo teorileriyle geçiştirilip suçlular kendini gizleyemesin. Artvin'de de örneklerini başta Cerattepe gördüğümüz gibi ormanlarımız kesilmesin, sularımız kirlenmesin, toprağımız zehirlenmesin. Şirketlerin cebi parayla dolacak diye insanlarımız göçe zorlanmasın, çocuklarının geleceği elinden alınmasın."

"BİR OY KILIÇDAROĞLU'NA BİR OY SOL PARTİ'YE"

Erkan Evbaşı ise şunları söyledi:

"50 yıldır bu mücadelenin içerisindeyiz. Bozuk düzene karşı 14 Mayıs genel seçimlerinde partimden milletvekili adayıyım. 20 yıldır bu tek adam rejiminden kurtulmak için mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz. Sevgili halkımız 20 yıllık baskı, yoksulluk ve sömürü iktidarını göndermek için yola çıkıyoruz. Bu ülkenin devrimcileri olarak sömürüye ve zorbalığa karşı direndik. Alnımız ak başımız dik. Şimdi bu kritik seçimde birleşik sorumlulukla mücadeleye devam ediyoruz. Değerli halkımız bu karanlık ittifakı yenmek ve sömürü rejime son vermek için muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Gerçek bir değişim yaratmak, 20 yılın karanlığıyla hesaplaşmak ve haramilerin geri dönüş yolunu kapatabilmek ancak örgütlü mücadeleyle olabilir. Kadınlar, gençler, emekçiler ezilenler, halklarımız ve geleceğimiz için örgütlenelim yeni bir başlangıç için sokakta meydanda direnişte mücadelede pusulada SOL var haydi arkadaş bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy SOL Parti'ye."