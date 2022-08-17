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Sivas haberi | Akıllara dana Ferhat'ı getirdi, yıllar sonra Sivas'ta aynı kare

Yerel Haberler

Sivas haberleri... Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan hayvan sever bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı, o anlar 19 yıl önce yaşanan dana Ferhat'ı akıllara getirdi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan hayvan sever bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı, o anlar 19 yıl önce yaşanan dana Ferhat'ı akıllara getirdi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Aydın Koçyiğit, ahırda yem yemeyen ve bunalıma girdiğini düşündüğü buzağısını gezdirmek istedi. Kolları sıvayan Koçyiğit'in aklına buzağısını aracına bindirip tur attırmak geldi. Koçyiğit, aracının arka koltuğuna bindirdiği buzağıyla şehir turu attı. Sızır Şelalesi ve çat yaylarına giden Koçyiğit, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Bu durum akıllara 19 yıl önce araca bindirilen Dana Ferhat'ı akıllara getirdi.

"Morali bozuk ama idare edecek"

Aydın Koçyiğit, gezdirip stres attığını söyleyerek, "Yem pahalandığından dolayı strese ve bunalıma girdi. Onları da gezdirmek zorunda kalıyoruz. Sızır Şelalesine götürdüm, çat yaylasına götürdüm. Gezdirdim stres attı biraz. Yine morali bozuk ama idare edecek. Benim canım bu. Bunlar bizim canımız ciğerimiz. Bundan başkasını sevmem" dedi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gemerek Sızır Aydın Sivas Yerel Haberler

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