Sivas haber | Başkentte Sivas rüzgarı esti

Sivas gelişmesine göre Ankara'da 25 Eylül'e kadar sürecek Başkent 5. Sivas Tanıtım Günleri'nde Sivas'ın yöresel yemekleri ve kültürü tanıtıldı.

Ankara'da 25 Eylül'e kadar sürecek Başkent 5. Sivas Tanıtım Günleri'nde Sivas'ın yöresel yemekleri ve kültürü tanıtıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gerçekleştirilen 'Başkent 5. Sivas Tanıtım Günleri' yoğun ilgiyle karşılandı. Sivas'tan çok sayıda vatandaşın katıldığı festivalde Sivas yöresine ait pezik turşusu, Kangal köpeği, şifa olan balıklar tanıtıldı ve festivalde Sivas köftesi yeme yarışması düzenlendi.

Başkent 5. Sivas Tanıtım Günleri çerçevesinde düzenlenen Sivas köftesi yarışmasında birinci olan Doğan Güneş, "Buradaki bu etkinlik gezmeye gelmiştik ilk önce anonsla birlikte yarışma yapacak dediler. Biz de yarışmaya katıldık. Aslında ben çok iddialı değilim. Çok yerim iyi yerim damak zevkim de çok güçlüdür ama ortaya süre girince birazcık çekindim yine gördüm ki bu işi başarabiliyormuşum. Mutluyuz bir de hediye aldık en sevindirici noktası bu" diye konuştu.

Yarışmayı düzenleyen ve köfteci olan Nazım Yiğit, Sivas köftesi hakkında bilgiler vererek şunları kaydetti:

"Sivas köftesi Sivas'ta zaten beğeniyle tüketiliyor. Sivas köftemizin coğrafi tescili vardır. Sivas köftemizi hem İstanbul'da hem Ankara'da tanıtım aracılığıyla yapıyoruz. Et ve tuzdan başka bir katkı maddesi yoktur. Köftemizin özelliği de kaburga kürek ve but kısmıyla bir defa çekilir tuzlanır bir gün dinlendikten sonra makine ile çekilip oval hale gelir. Oval halde de 200 gram köftemiz vardır."

Sivas'ın simgesi Kangal ve şifalı balıklar

Sivas'ın simgesi olan Kangal köpekleri hakkında bilgi veren Sadık Karabalçık, Kangal köpeklerin uysal olduğunu ifade ederek, "En büyük özellikleri bayan ve çocuğa gelmez sürüleri ölüm pahasına korur. İş yerlerine ve sürülere çok sahip çıkar" dedi.

Sivas kaplıcalarında bulunan şifalı balıkların sedef ve egzama hastalığını tedavi ettiğini savunan işletmeci Fuat Ünsal, "Bu dünyada tek olan eşi ve benzeri olmayan balık ve su. Suda selenyum silisyum var. Balıklar dünyada insanların başına bela olmuş sedef ve egzama hastalıkların tedavilerini yapıyor. Kısa sürede tedavi oluyorsunuz. Dişsiz balıklar. Balıklar ilk geldiğinde insanları yalayarak yaralarını alıyor. Güneş, oksijen, balık ve su komplike bir çalışma ile insanlar tedavisini olup kaplıcamızdan mutlu bir şekilde ayrılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Festivale katılan vatandaşlardan Sena Nur Keleş de festivale ilişkin, "Arkadaşlarımla merak ettik geldik. Beğendik güzeldi. Eğlencesi ve havası çok güzel buranın. Lezzetleri de çok güzeldi fiyatlar da makul fiyatlardı" dedi. - ANKARA