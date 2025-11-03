Haberler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doğu Türkistan İçin Farkındalık Etkinliği

Güncelleme:
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla Çifte Minareli Medrese'ye Türk bayrağı ve Doğu Türkistan bayrağı astı. Etkinlikle, özellikle Uygur, Kırgız, Özbek, Türkmen ve Kazaklara yönelik zulümlere karşı seslerini duyurmak istediler.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla tarihi Çifte Minareli Medrese'ye Türk bayrağı ile birlikte Doğu Türkistan bayrağı astı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, Doğu Türkistan'da yıllardır süren insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler, yapılan zulümlere sessiz kalmamak ve yaşanan haksızlıklara karşı farkındalık oluşturmak için kentin simge yapılarından tarihi Çifte Minareli Medrese'ye Türk bayrağı ile birlikte Doğu Türkistan bayrağı astı. Etkinliğe katılan öğrenciler, özellikle Doğu Türkistan'daki Uygur, Kırgız, Özbek, Türkmen ve Kazakların maruz kaldığı baskı ve zulümlere dikkat çekmek istediklerini ifade etti. Bayrağı minareye asan üniversite öğrencisi Zhanybek Ömürkan, "Ben ve arkadaşlarım için çok büyük bir gururdu. Çünkü Sivas'ta bir ilk gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Bayrağı burada asmak istedik"

Tarihi dokusundan dolayı Çifte Minareli Medrese'de böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Zhanybek Ömürkan, "Başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere bazı güçler tarafından zulme uğramaktadır. Biz de Türk dünyasının bilinçli gençleri olarak yaşanan zulme ve acı olaylara karşı sessiz duramadık. Elimizden gelen çabayı göstermek istiyoruz. Doğu Türkistan'daki Uygur, Kırgız, Özbek, Türkmen ve Kazak kardeşlerimize karşı gösterilen zulme karşı böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Hem vatanımızı, hem halkımızı seviyoruz ve farklı coğrafyalarda yaşanan olaylara da sessiz kalmıyoruz. Umarım Doğu Türkistan ve diğer coğrafyalardaki kardeşlerimize sesimizi ulaştırabiliriz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin öğrencileri olarak, Türk bayrağını ve Doğu Türkistan bayrağını buraya asmak istedik. Çifte Minareli Medrese tarihi bir yer ve buradan geçen insanların fazla olduğu için buraya asmayı uygun gördük. Türk dünyasının önemli simgelerinde biri olan mavi ve beyaz Doğu Türkistan bayrağını ve canımız gibi sevdiğimiz Türk bayrağını astık. Buradaki amacımız yaşanan tüm zulme karşı dünyaya bilinç oluşturabilmektir" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
