Sinoplu Emlakçı Atalay: "Hükümetin Satılık Ev ve Kira Fiyatlarını Denetlemesi Lazım"

Sinop’ta emlakçılık yapan Ahmet Atalay, "Dolayısıyla devletin denetleme mekanizması yok. Hükümet bunları denetlemediği sürece bu fiyatlar alır başını gider. Fiyatlarda bu yüzden arttı. Daha da artacak" dedi. Emlakçı Doğukan Evrimer ise, "Şu anda asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız nasıl ev sahibi olsun? Yüksek kesimler bile ev sahibi olamamaya başladı" diye konuştu.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta emlakçılık yapan Ahmet Atalay, "Dolayısıyla devletin denetleme mekanizması yok. Hükümet bunları denetlemediği sürece bu fiyatlar alır başını gider. Fiyatlarda bu yüzden arttı. Daha da artacak" dedi. Emlakçı Doğukan Evrimer ise, "Şu anda asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız nasıl ev sahibi olsun? Yüksek kesimler bile ev sahibi olamamaya başladı" diye konuştu.

Sinoplu emlakçılar kira ve satılık evlerdeki fiyatların eskiye nazaran yüzde yüzün üzerinde artış gösterdiğini ve vatandaşların ev almakta ve kiralık ev tutmakta zorlandıklarını belirtti.

"HÜKÜMETİN BUNU DENETLEMESİ LAZIM"

Sinoplu emlakçı Ahmet Atalay şunları söyledi:

"Türkiye'nin ekonomisini biliyorsunuz. Demirin tonu arttığı için, tuğla arttığı için inşaatlarda fiyatlarda arttı. Hükümetin bu olaya bir el atması lazım ama maalesef şu anda hükümetin hiçbir şekilde parmağını dahi oynattığı yok. Burada mağdur olan insanlar oluyor. O zaman da en düşük kira 7-8 bin TL oluyor. En kötü ev fiyatları 2 buçuk, 3 trilyona yakın. Dolayısıyla devletin denetleme mekanizması yok. Devlet bunları denetlemediği sürece bu fiyatlar alır başını gider. Fiyatlarda bu yüzden arttı. Daha da artacak. 3 ay önce sattığımız ev 1 buçuk trilyondu. Şimdi 2- 2 buçuk trilyon oldu. Hükümetin bunu denetlemesi lazım. Başka türlü bunun önünü alamazsın. Müşteriler de çok büyük tepki gösteriyorlar fiyatlara. Ben telefon açıyorum müşteriye evin fiyatının 2 trilyon olduğunu söylüyorum. 'Çok pahalı, alacağım' diyor. Sonra ev sahibi arıyorum 'ben evi 2 buçuk trilyon yaptım' diyor. Bunlarla devamlı karşılaşıyoruz biz. Sonra biz de mahcup oluyoruz. Müşteri de gidiyor. O yüzden emlak piyasası şu anda çok berbat bir durumda."

"ŞU ANDA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZ NASIL EV SAHİBİ OLSUN?"

Emlakçı Doğukan Evrimer ise şunları söyledi:

"6 sene önce emlak işine başladığım zaman fiyatlar daha da makuldü. Memur kesim olsun, orta kesim olsun bu kesimler istediği şekilde kredi ya da nakit para ile ev sahibi olabiliyorlardı. Fakat günümüzün şu şartlarında maalesef ev sahibi olmak, kiracı olmak çok zorlaştı çünkü kira fiyatları aldı başını gidiyor. Ev fiyatları zaten uçtu. Arada yüzde 100'ün üzerinde bir zam var. Kredi olanakları da maalesef zaten yok. 6 yıl önce ben bu işe başladığım zaman kredi olanakları daha da fazlaydı. Şimdi insanlar kredi çekince ev sahibi olamıyor çünkü zaten krediyi ödeyecek bir bütçeleri yok. Şöyle düşünün 2 milyonluk bir ev alsalar kredi çekseler, 2 milyona ödeyecekleri aylık faiz 33 bin 750 TL. Yani insanlar 33 bin 750 TL'yi bu asgari ücretle nasıl ev sahibi olsunlar? Ayrıca çektikleri 2 milyon TL krediyi bankaya ne kadar geri ödeyecekler? Yani bir ev sahibi aslında 2 milyon TL ile bitmiyor. Aldıkları ev aslında 4-5 milyon TL'ye tekabül ediyor. Şu anda asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız nasıl ev sahibi olsun? Yüksek kesimler bile ev sahibi olamamaya başladı. Ev kiraları zaten dediğimiz gibi insanlar 10-15 bin TL kira ödüyorlar. Asgari ücretle çalışan insanlar ne ev alabilir, ne araba alabilir, ne de kiraya çıkabilir diye düşünüyorum."