Sinop'ta cami yapımına Kızılcaot köyü tüzel kişiliğinin engel olduğu iddia edildi

Sinop'ta 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı onayıyla Bektaşağa köyüne bağlanan mahallelerine cami yapmak için uzun süredir mücadele verdiklerini belirten emekli öğretmen Ramazan Yıldırım, caminin yapılmasının planlandığı arazinin eski köyleri Kızılcaot'un tüzel kişiliğine ait olduğu gerekçesiyle engellendiklerini öne sürerek, "Devlet içinde intikam olmaz, hizmet olur. Kamu yararına engel olunuyor" dedi. Kızılcaot Köyü Muhtarı Hayrettin Ergün ise arazinin kendi köy tüzel kişiliklerine ait olduğunu ve bölgeye yaklaşık 300 metre mesafede mescit bulunduğu için izin vermediklerini savundu.

Mahallelerinin geçmişte Erfelek ilçesine bağlı Kızılcaot köyünün sınırları içerisinde bulunduğunu anlatan 75 yaşındaki Ramazan Yıldırım, yol, su ve elektrik gibi temel hizmetlerden yeterince yararlanamadıkları gerekçesiyle 2017 yılında başvurularda bulunduklarını söyledi. Yıldırım, yürütülen çalışmaların ardından bölgenin 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sinop merkeze bağlı Bektaşağa köyüne bağlandığını ve kadastro çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Mahallede cami yapımı için yaklaşık bir yıldır uğraştığını ifade eden Yıldırım, cami için ayrılan Bektaşağa köyü 126/27 ada-parseldeki 887 metrekarelik arazinin valilik yer seçimi komisyonunca da uygun görüldüğünü, ancak Kızılcaot köyü tüzel kişiliğine kayıtlı olduğu gerekçesiyle engellendiğini anlattı.

"Bir yıldır cami yaptırmak için uğraşıyorum"

Emekli öğretmen olduğunu ve cami yapımı için kendi imkanlarıyla hazırlık yaptığını belirten Yıldırım, "Kendi mahalleme bir cami yaptırmak istiyorum. Bunun için bir senedir uğraşıyorum. Malzemeler alındı. Tuğlalar arsanın yanında duruyor. Kendi dairemi sattım. Bunun için bir senedir uğraşıyorum" diye konuştu.

Kızılcaot Köyü Muhtarı Hayrettin Ergün'ün arazilerin köy tüzel kişiliğine ait olduğunu belirterek cami yapımına karşı çıktığını öne süren Yıldırım, yaşanan sorunun mahalle ile eski köy arasındaki geçmişten gelen anlaşmazlıklardan kaynaklandığını iddia etti. Sorunun çözümü için farklı kurumlara başvurduğunu anlatan Yıldırım, "Valiye, kaymakamlığa ve Ankara'ya defalarca CİMER üzerinden yazılar yazmama rağmen hiçbir olumlu cevap alamadım" şeklinde konuştu.

"İmza topladım"

Cami yapımı için mahalle sakinlerinden destek aldığını da söyleyen Yıldırım, çalışmalara başlamadan önce caminin yapılacağı yere yakın yaklaşık 10 haneden imza topladığını belirtti. Mahallenin Kızılcaot köyünden ayrılmasıyla ilgili olarak "Köyümüzü ikiye böldüler" şeklinde değerlendirmeler yapıldığını ileri süren Yıldırım, "Yapmadığınız hizmeti niye söylemiyorsunuz? Neden ayrıldığımızın nedenlerini anlatmıyorsunuz?" açıklamasında bulundu.

"Mescit değil, kapalı bir alan"

Bölgede mescit bulunduğu yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Yıldırım, mezarlık içerisindeki kapalı alanın cami olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Yıldırım şöyle devam etti:

"Yıllarca cami ihtiyacımızdan dolayı mezarlığın içine, cenaze işlemlerinde kullanmak için kapalı bir alan yaptık. Eğer bu cami ise ben caminin ne olduğunu mesleğim icabı çok iyi bilirim. Bu cami değil, kapalı bir alan. Mahallede cami ihtiyaç var. Yetkililerden ve kamuoyundan sorunun çözümü için destek istiyoruz. Eğer idari olarak çözüm bulamazsak, hukuki olarak da hakkımız arayacağız."

"Yolumuz yok"

Mahallenin yıllardır temel altyapı sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu da dile getiren Yıldırım, özellikle ulaşım konusunda yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek, "Yolumuz yok. Okumuş bir kimse olarak mahalleme hizmet gelmesi için 30 seneden beri mücadele veriyorum. Bir asfaltı bırakın, doğru düzgün bir stabilize yolumuz bile yok. Ulaşım imkanımız yok" ifadelerini kullandı.

"300 metre ileride mescit var, ondan izin vermiyoruz"

Kızılcaot Köyü Muhtarı Hayrettin Ergün ise yaşananlardan Sinop Valiliği ve müftülüğün haberdar olduğunu belirterek, "2017 yılında referandum yapıldı. 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bektaşağa merkeze geçti. Bizim köy tüzel kişiliği adına orada 25 dönüm yerimiz var. Biz neden cami yapımına izin vermiyoruz? Zaten 300 metre ileride mescit var. Cami yapılacak dedikleri yerde bizim köyün yeri var. Tapu yetkisi biz de" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı