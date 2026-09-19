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Atatürk'ün sesine benzeyen sesiyle tanınan emekli postacı, Onuncu Yıl Nutku'nu okudu

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Atatürk'ün sesine benzeyen sesiyle tanınan emekli postacı, Onuncu Yıl Nutku'nu okudu
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AKSARAY 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ‘Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda’ yürüyüşü düzenlendi.

AKSARAY 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' yürüyüşü düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine benzeyen sesi ile dikkat çeken emekli postacı Şadi Duru (76) yürüyüşte Onuncu Yıl Nutku ile Gaziler Gününü kutladı.

Aksaray Valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş öncesi katılımcılar Ulu Camii önünden toplandı. Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Belediye Başkan Evren Dinçer, gaziler, protokol üyeleri ve kurum müdürlerinin yer aldığı kortej, mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte öğrenciler taşıdıkları büyük Türk bayrağı ile korteje eşlik etti.

Programda Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine benzeyen sesi ile dikkat çeken Şadi Duru, Onuncu Yıl Nutku okuması sonrası gaziler ve protokol üyelerinden alkış aldı. Şadi Duru, "Gazilerimize müteessiriz, şehitlere borcumuz var. Onların sayesinde biz ayaktayız. Vatanımızı koruyan kişiler. Bizler de onların yolunda gideceğiz. Onların yolundan bir milim ayrılmayacağız. Bu vatan için kanımızın son damlasına kadar vereceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene diye" ifadelerini kullandı.

'GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E SESİ ÇOK BENZİYOR'

Aksaray Valisi Murat Duru ise "Şadi amcamız 19 Eylül Gaziler Günü'müze renk kattı. Sesi de rahmetli devletimizin kurucusu İstiklal Harbi'nin önderi Gazisi Mustafa Kemal Atatürk'e de çok benziyor. Bu yürüyüşümüze renk katarak bizlerle yürüdü" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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