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Sinop'ta 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı Anma Etkinliği Düzenlendi

Sinop'ta 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı Anma Etkinliği Düzenlendi
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Sinop'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla 'Arama Kurtarma Materyalleri ve Bilgilendirme' etkinliği gerçekleştirildi. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın katılımıyla yapılan etkinlikte, arama kurtarma malzemeleri tanıtıldı ve afet farkındalığı artırıldı.

Sinop'ta 06 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, vatandaşlara arama kurtarma malzemeleri tanıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli 06 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Sinop'ta "Arama Kurtarma Materyalleri ve Bilgilendirme" etkinliği gerçekleştirildi. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın katılımıyla düzenlenen etkinlik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Sinop Hükümet Konağı önünde yapıldı.

Etkinlikte, Vali Özarslan'a AFAD araçları, ekipmanları ve devam eden projeler hakkında Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüsamettin Kars tarafından bilgi verildi.

Etkinlikte konuşan Sinop Valisi Dr.Mustafa Özarslan, 6 Şubat depremlerinin Türkiye genelinde derin izler bıraktığını belirterek, "Bugün, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ikinci yıl dönümündeyiz. 11 ilimiz büyük bir felaket yaşadı. Ancak bu acı, sadece o illerimizle sınırlı kalmadı, 81 vilayetimizin tamamında, milletimizin her bir ferdinin yüreğinde derin bir yara açtı. Bilim insanları, bu depremin insanlık tarihindeki en büyük felaketlerden biri olduğu konusunda hemfikir. Depremin ikinci yılında, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüsamettin Kars ise 6 Şubat depreminin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına değinerek, "Depremin ilk anlarından itibaren Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız seferber oldu. Bir hilti, bir jeneratör alan herkes enkaz altındaki canlara ulaşmak için bölgeye koştu. Devletimizin tüm kurumları, gönüllü vatandaşlarımız, inşaat ve tesisat ustaları, elektrik teknisyenleri ve daha birçok meslek grubundan insan, arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldı. Sadece Türkiye'den değil, başta Azerbaycan olmak üzere birçok ülkeden yardım ekipleri bölgeye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma araçları ve ekipmanları sergilendi, afet farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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