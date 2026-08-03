Haberler

Sıcaklarla birlikte dikenli incir satışları arttı

Sıcaklarla birlikte dikenli incir satışları arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’da sıcaktan bunalan vatandaşlar, seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan dikenli incirle serinliyor.

Adana'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan dikenli incirle serinliyor.

Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kendiliğinden yetişen ve kaktüs türü bir bitkinin meyvesi olan dikenli incir, halk arasında 'Hint inciri' ve 'Frenk inciri' isimleriyle de biliniyor. Lif, C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olduğu, bağışıklık sistemini desteklediği ve sindirime katkı sağladığı belirtilen meyve, serinletici özelliği nedeniyle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Adana'da yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan dikenli incir, tezgahlardaki yerini aldı. Sıcak havalarda serinletici özelliğiyle yoğun ilgi gören meyve, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle vatandaşlardan talep görüyor. Üzerindeki dikenli kabuk tabakası temizlenen dikenli incir, seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak tanesi 25 TL'den satılıyor.

"Dikeni benim, balı müşterilerimin"

Uzun süredir dikenli incir satışı yaptığını söyleyen Mesut Yılmaz, "Yılda bir defa çıkıyor, 1-2 ay süre içerisinde tükeniyor. Faydalarını soracak olursanız çok faydalı, kolon kanserine kadar iyi geldiği söyleniyor. Vitamin veriyor; böbreğe, kalbe çok iyi geldiği söyleniyor. Enerji veriyor insana. Adana'mız sıcak olduğundan dolayı serinlemek isteyen incir yiyerek serinliyor, hem de vitamin alıyor. Gençleştirir, güzelleştirir, zayıflatır. Vitamin burada. Dikeni benim, balı müşterilerimin. Şifa olsun" dedi.

"Günde üç kere, dört kere yemeden bırakmam"

Müşterilerden İsmail Bucak, "Çok güzeldi, bu yaz sıcaklığında en iyi yiyeceğin bu olması lazım. Normalde Mersin'de oturuyorum. Adana'ya her yaz geliyoruz. Çok güzeldi ve her geldiğim zaman yiyorum. Günde üç kere, dört kere yemeden bırakmam. İlk defa buraya gelen insanlar tadına bakmalı" ifadelerini kullandı.

Halil Kısacık ise dikenli incirin tadının mükemmel olduğunu ifade ederek, herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren zam oranı netleşti

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den Ertuğrul Özkök'e tepki: Akıl ve izan yoksunluğu! Ahlaki bir sefalet

AK Parti'den Ertuğrul Özkök'e tepki
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket

Milyonları endişelendiren görüntü! Yunus'a dikkat
Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.
Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır