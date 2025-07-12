Selma Seyrek: Kadın Taksiciyle İletişim ve İlham Verici Hikaye

Antalya'da eşinin tavsiyesiyle 12 yıl önce direksiyon başına geçen Selma Seyrek, taksiciliği sadece bir meslek değil, kadınlara ilham veren bir yaşam biçimi olarak sürdürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 12 yıldır taksicilik yapan Selma Seyrek, mesleğini sadece ticaret olarak değil, bir iletişim aracı olarak gördüğünü söylüyor. Eşinin önerisiyle başladığı bu meslek, zamanla onun için büyük bir tutkuya dönüştü.

"Bu işi eşimin tavsiyesiyle başladım"

Selma Seyrek, "12 yıldır taksicilik mesleğini yapıyorum. Bu işe başlarken biraz endişeliydim. Bu işi bana eşim tavsiye etti. Sürekli beni sıkıştırıyordu. Hatta 'Kıskanmayacak mısın beni?' dedim. Baktım eşim de arkamda duruyor. Her zaman farklı bir meslek yapmayı içimden geçirdiğim için eşimin sayesinde taksi şoförü olarak çalışmaya başladım. Allah razı olsun kendisinden" dedi.

"Taksicilik sadece ticaret değil, adeta terapi"

Kadın isterse her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini anlatan Selma Seyrek, "Bayan arkadaşlar çok memnun. Bu işi sadece ticari amaçlı düşünmüyorum. Bizim meslek terapi merkezi gibi. Bayan müşterilerle konuşuyoruz, eğleniyoruz. Hatta bazen çocuklarını bize emanet ediyorlar. Çocuklarını kreşe bırakıyorum, tekrar alıp evlerine bırakıyorum. Gerçekten böyle bir hizmetin ihtiyaç olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

"Kadın sürücü olduğum için önce şaşırıyorlar, sonra tebrik ediyorlar"

Trafik açısından zorluk yaşadığını belirten Seyrek, "Çok aşırı araç olduğu için. Beni görünce ilk başta müşteriler şaşırıyor, bayan sürücü olduğum için. Daha sonra tebrik ediyorlar. En büyük sorun, aile olduğumuz için evde çay içerken müşteri tarafından aranıyorsun. Kıyamıyorum onlara, bir şekilde gidiyorum. Yardımcı olmak adına" şeklinde konuştu.

"Kadınlar isterse her şeyi başarır"

Yaptığı meslekle kadınlara öncülük yaptığını düşünen Seyrek, "Her türlü zorlukların üstesinden kadınların da gelebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu işi tüm kadınlara öneriyorum. Kadınlar istedikten sonra başaramayacakları hiçbir şey yoktur" şeklinde konuştu.

"Eşim başta istemedi, şimdi bırakmak istemiyor"

Eşinin taksici olması için çok uğraştığını ve alıştıktan sonra bırakmak istemediğini belirten Arif Seyrek, "İlçemizde müşteri memnuniyetini daha arttırmak için bayan taksi şoförlerinin de olmasını istedik. Bu konuda eşimi teşvik ettim. 2011 yılında eşime 'Yapar mısın?' dedim. İlk başta yapmak istemedi fakat sonra benimsedi" dedi.

"Bayanlar kendi cinsinden biriyle daha rahat yolculuk yapıyor"

Özellikle bayan müşteriler, bayan taksi şoförü aradığını belirten koca Seyrek, "Taksi şoförlüğü psikolojik danışman gibidir. Bu yüzden müşteri, konuşamadığı şeyleri kendi cinsinden birine rahatlıkla paylaşabiliyor. Eşimle bu yüzden rahatlıkla yolculuk yapabiliyorlar. Bazı erkek müşteriler de eşlerini erkek şoförle seyahat etmesini istemedikleri için eşimi arıyorlar. Eşimin taksi şoförlüğü yapmasından memnunum. Kendisine söylüyorum 'Bırak' diye ama o da çok memnun olduğu için mesleğini bırakmıyor" diye konuştu. - ANTALYA