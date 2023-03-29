Selma Biçek, 'Eğer derdiniz memleket ise yapacak çok işiniz vardır'

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Selma Biçek, Van için, Vanlı kadınlar, aile yapısı ve geleceğin teminatı çocuklar için bir birinden kıymetli projelerinin hayata geçirilmesi için daha yapacak çok işinin olduğunu söyledi.

Ak Parti Van Milletvekili aday adayı Selma Biçek, Van için, Vanlı kadınlar, aile yapısı ve geleceğin teminatı çocuklar için bir birinden kıymetli projelerinin hayata geçirilmesi için daha yapacak çok işinin olduğunu söyledi.

Aday adaylığı başvurusu yapmadan öncede Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yürüttüğü esnada yaptığı başarılı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Selma Biçek görevinden istifa ederek AK Parti'den aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcılığı döneminde kadın ve aile üzerine çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Biçek, "2020 yılı itibari ile asaleten atandığım Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevi esnasında bu çalışmalarımı daha geniş bir alana yayıp ulaşılabilir alanımızı genişlettik.

Hayata geçirilmesinde büyük pay sahibi olduğum projelerin yanı sıra Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bir çok önemli projenin de koordinatörlük ve proje sorumluluğu görevini üstlendim. Bunların yanı sıra bölgemizin cazibe merkezi Van'ımızın tanıtımı açısından büyük önem arz eden ve gündem oluşturan birçok programın hazırlanması ve koordinasyon görevini de bizzat üstlendim" dedi.

"Eğer derdiniz memleketse, yapacak çok işiniz vardır" diyen Biçek, "Temel ilkemiz yenilikçi, geliştirici, yapıcı ve ileriye dönük olmalı. Yaptığınız yapacağınız işler toplumun her bireyine dokunabilmeli. Güçlü toplumların temel taşı olan "Kadın ve Aile" kavramını benimseyerek eğitimin ve öğretimin ilk olarak aileden başladığını bilerek, kadının gücünün aileyi ayakta tutacağını, güçlü kadınların güçlü evlatlar yetiştirerek topluma ve devletine daha faydalı bireyler olabileceklerini bilmeli ve bunu temele yerleştirmeliyiz. Unutulmamalı ki "Güçlü kadınlar, güçlü Türkiye, güzel yarınlar" demektir" diye konuştu.

"Van'ın kaybetme lüksü yok"

Yıllardır kadın ve aile üzerine yaptığı bir çok çalışmasının olduğunu ifade eden Biçek, "Bu çalışmalarımız Van ve ilçelerinde etkili ve başarıya ulaşmış çalışmalardır. Amacım çemberi genişleterek çevre iller, bölgeler ve Türkiye çapında faydalı olabileceğimiz yeni, geliştirici ve daha yapıcı projeler.

Çıtamızı ne kadar yüksek tutarsak, hedeflerimizi ne kadar büyütürsek toplum olarak daha güçlü, daha bilinçli, ekonomik olarak daha bağımsız ve daha özgür oluruz. Güzel Van'ımızın kaybedecek zamanı da lüksü de yok, geçen her bir dakika bizim için çok önemli ve zamanı iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

"Kadın istihdamını artırmalıyız"

İlde kadın kooperatifçiliğinin yaygınlaştırılması için kapı kapı gezip faydalarını anlattıklarının altını çizen Biçek, "Birçok ilçemizde kurulan kadın kooperatifçiliği sayesinde kadınlarımız ürettiklerini pazarlayarak ekonomik olarak daha kazançlı işler yapmaya başladı. Bunun yanı sıra, Van Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Ozan Balcı'nın emirleri doğrultusunda kurulumu esnasında büyük bir emek sarf edip çaba gösterdiğim kısa adı "ADEM" olan Aile Destek Merkezleri'mizin sayısını kısa sürede 100'ün üzerine çıkartarak kadınlarımızın meslek sahibi olabilmeleri yolunda büyük adımlar attık. Yeterlimi, tabi ki hayır. Bu bir başlangıç. İlimiz ve bölgemizde işsizliğin tez zamanda giderilmesi, istihdamının arttırılması yönünde projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Bunu ileri boyutlara taşıyacağız. Yarın değil hemen şimdi, güçlü kadınlar güçlü Türkiye, güzel yarınlar bizi bekliyor" şeklinde konuştu. - VAN