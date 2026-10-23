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Selçuk’ta Cumhuriyet’in 103’üncü yılına özel pedal çevirdiler

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Selçuk’ta Cumhuriyet’in 103’üncü yılına özel pedal çevirdiler Haber Videosunu İzle
Selçuk’ta Cumhuriyet’in 103’üncü yılına özel pedal çevirdiler
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İzmir’de Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında ‘Sağlıklı Yaşam, Çevre Bilinci ve Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu’ etkinliği düzenlendi.

İzmir'de Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında 'Sağlıklı Yaşam, Çevre Bilinci ve Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi. Etkinlikle hem sağlıklı yaşam hem de çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay İzmir Şubesi iş birliğiyle yürütülen Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında Selçuk'ta 'Sağlıklı Yaşam, Çevre Bilinci ve Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu' gerçekleştirildi. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda gençler, hem sağlıklı yaşam hem de çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturdu. Etkinliğe Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilçe genelindeki liselerden öğrenciler katıldı.

Gençlerin milli değerlere bağlı yetişmesi gerektiğini belirten Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan, cumhuriyet kazanımlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti. Gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmış ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi gerektiğini ifade eden Atlan, sporu, eğitimi ve çevre bilincini buluşturan bu tür organizasyonların öğrencilerin gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Pamucak sahilinde çevre temizliği yapıldı

Belirlenen güzergahta pedal çeviren öğrenciler ve katılımcılar, bisiklet turunun ardından Pamucak sahilinde bir araya geldi. Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla sahilde çevre temizliği yapılarak doğal alanların korunması ve atıkların çevreye bırakılmaması konusunda mesaj verildi. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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