Şehit ve gazi aileleri ile kimsesiz çocuklar MÜSİAD'ın iftar sofrasında buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından gerçekleştirilen iftar programında, şehit ve gazi aileleri, yaşlılar evinde kalan büyükler, kimsesiz çocuklar, öğrenciler ve iş insanları oruçlarını açtı.

MÜSİAD İzmir Şubesi, şehit ve gazi aileleri, yaşlılar evinde kalan büyükler, kimsesiz çocuklar, öğrenciler ve iş insanları için iftar etkinliği düzenledi. Balçova'da bir otelde gerçekleştirilen iftar programı, Türk Tasavvuf Müziği konseri ile başladı. Ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti yapıldı. Ezanın okunmasıyla onlarca vatandaş hep birlikte orucunu açtı.

Anadolu insanının devletin her alanında işi sahiplenmesi gerektiğini söyleyen İzmir Valisi Süleyman Elban, bunun sadece bürokrasi ve siyasette değil aynı zamanda sivil toplum alanında ve iş dünyasında beklenmesi gerektiğini ifade etti. Elban, "Çünkü bu kültür milletin hayatına yön veren her alanda hakim olmadığı sürece bizim iddialı olmak ya da bir iddiayı ortaya koyma ihtimaliniz çok güçlü olmayacaktır" dedi.

Sözlerini sürdüren Elban, "Ülkenin olumlu anlamdaki rota değişikliği veya sınıf atlamaya çalıştığı herhangi bir yerde, doğrudan milletin karşısına çıkmak yerine, sivil toplum ya da iş dünyası kuruluşu adı altında kendi alanlarının çok ötesine geçerek hükümetlere, bürokrasiye ve millete ayar vermeye çalışıyorlar. Buna karşı durabilmek için aynı enstrümanları kullanmak ve bu alanda güçlü olmamız gerekiyor" cümlelerine yer verdi.

"Çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz"

MÜSİAD ailesi olarak geleneksel iftar programında bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyleyen MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, "Türkiye Yüzyılı'nı, 'Ticaret Yüzyılı' yapma vizyonumuz doğrultusunda, üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı merkeze alarak çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizin küresel ticaret ağını güçlendirmeye ve markalaşmaya büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

"Gazze İslami bir meseledir"

İş dünyası olarak temel amaçlarının, insanlığa hizmet etmek ve ülke ekonomisine katkı sunmak olduğuna değinen Temur, "Çalışmalarımıza ve üretmeye odaklanıp, negatif, siyasi içerikli söylemlerden uzak durmalıyız. Biz, bu ifadeleri kullandığımız zaman "Siyaset yapmayalım diyorsunuz ama sizler de her fırsatta Gazze'yi konuşuyorsunuz" söylemiyle karşılaşıyoruz. Konuşuyoruz ve konuşacağız. Çünkü Gazze siyasi bir konu değil, İnsani, İslami bir meseledir" ifadelerinde bulundu.

Mübarek ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve bereket getirmesini dileyen MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir de şunları aktardı:

"İş dünyasında birlik ve dayanışma olmadan büyük hedeflere ulaşmak mümkün değil. Bugün dünyanın dört bir yanında zulüm gören, yoksullukla mücadele eden Müslüman kardeşlerimiz var. Bizlere düşen görev, ramazanın bereketini sadece sofralarımızda değil, yüreğimizde de hissetmek ve ihtiyaç sahiplerine de ulaşmaktır."

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki adımları destekliyoruz"

"Türkiye, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli liman olmaya devam etmektedir" diyen Özdemir, şöyle devam etti:

"Son 20 yılda atılan büyük yatırım adımları sonuç veriyor ve savunma sanayisinden enerjiye, sağlıktan turizme kadar ülkemiz bugün devasa hamleler gerçekleştiriyor. Yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi, stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısıyla Türkiye büyük bir sıçrama döneminin arifesindedir. Hep birlikte sabırlı ve kararlı olursak 85 milyon el ele vererek bu tarihi hamleleri gerçekleştireceğimize ve Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. MÜSİAD olarak ülkemizin tarihi misyonuna ve milli birliğine sahip çıkarak terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde tüm benliğimizle destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan bu sürecin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. 40 yıldır süren insani ve ekonomik maliyetlerin sona erdirilmesi ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Terörden arındırılmış bir Türkiye sadece güvenliğimiz için değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmamız için de hayati önem taşımaktadır."

MÜSİAD'ın önemine dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Saygılı ise "Küresel borcun bütün dünyada 370 trilyon dolara geldiği bir dünyada MÜSİAD'ın modern Ahilik sisteminin başını temsil etmesi, hem ülkemizde hem de uluslararası alanda çok önemli. Bunun bir Medine projesi olduğunu unutmamamız lazım" diye vurguladı.

Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, üniversite rektörleri, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. - İZMİR