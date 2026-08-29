Haberler

Şehit Fatih Çaybaşı Zafer Bayramı öncesi dualarla anıldı

Şehit Fatih Çaybaşı Zafer Bayramı öncesi dualarla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2016 yılında gerçekleştirdiği Artvin programı sırasında konvoyuna yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde dualarla anıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında gerçekleştirdiği Artvin programı sırasında konvoyuna yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde dualarla anıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 2016 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin programı kapsamında seyir halinde bulunan konvoyuna terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda güvenliği sağlayan Jandarma Er Fatih Çaybaşı şehit oldu. Artvin Off-Road Kulübü tarafından, şehit Çaybaşı'nın hatırasını yaşatmak amacıyla saldırının gerçekleştiği bölgede daha önce bir çeşme yaptırıldı.

Artvin Off-Road Kulübü, Şavşat Off-Road ve Dağcılık Kulübü ile Çoruh Arama Kurtarma Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde bölgeye giderek çeşme ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı için dua edildi.

Şavşat Off-Road ve Dağcılık Kulübü Başkanı Murat Çakal, "2016 yılında hain terör saldırısında şehit edilen Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın anısına Artvin Off-Road Kulübü tarafından yaptırılan çeşmenin temizliğini gerçekleştirdik. Şavşat Off-Road ve Dağcılık Kulübü, Artvin Off-Road Kulübü ve Çoruh Arama Kurtarma Kulübü olarak; canlarını hiçe sayıp gösterdikleri kahramanlıkla huzur ve güven içerisinde yaşamamızı sağlayan şehitlerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz şehidimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim

İki ilimizde orman yangını! Alevler evlere sıçradı

Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Sezonun ilk derbisinin tarihi belli oldu
Yeniden tutuklanan Deniz Göktaş'tan ilk açıklama

Yeniden tutuklanan Deniz Göktaş'tan ilk açıklama
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü

Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada

Bu acıya nasıl dayanılır? Kamera her şeyi anbean kaydetmiş

Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi

Dünyaca ünlü yıldızı duyurdular, Süper Lig'i sallamaya geliyor