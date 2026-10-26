Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şehit aileleri ve gazilerden Albay Altınok’a anlamlı ziyaret

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehit aileleri ve gazilerden Albay Altınok’a anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ve beraberindeki şehit yakınları ile gaziler, Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Piyade Albay İbrahim Cem Altınok’u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ve beraberindeki şehit yakınları ile gaziler, Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Piyade Albay İbrahim Cem Altınok'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı görevine yeni atanan Piyade Albay İbrahim Cem Altınok'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dernek Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan'ın öncülüğündeki ziyarete şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, derneğin şehit yakınları ve gazilere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi. Derneğin faaliyetlerinin ele alındığı görüşmede, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Piyade Albay İbrahim Cem Altınok, şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Şehit aileleri ve gazilerin her zaman başlarının üzerinde yeri olduğunu vurgulayan Altınok, kapılarının kendilerine daima açık olduğunu ifade etti.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ise şehit yakınları ve gazilere gösterilen yakın ilgi ile samimi yaklaşımın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Nazik ev sahipliği dolayısıyla Albay Altınok'a teşekkür eden Kıyışkan, yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı

Korkunç kazada akılalmaz olay! Kopan bacağı araca saplandı
20 dönümlük tarlada korkutan olay! Dev yarıklar oluştu

20 dönümlük tarlada korkutan olay
Yanı başında bomba patladı! Hiçbir şey olmamış gibi yürüdü

Dronun bıraktığı bomba önünde patladı, sonrası ağızları açık bıraktı
Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerinin bilançosu belli oldu! Yüzlerce yaralı ve gözaltı

Ülkedeki kaosun bilançosu belli oldu! Yüzlerce yaralı ve gözaltı
Mezarlıkta bir garip olay! 'Baba duyuyorsan işaret gönder' dedi, sonrasında olanlar inanılmaz

"Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
SPK düğmeye bastı! Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi

Yeni kararla bütün hesaplar değişti! Artık 10 milyon lira da yetmiyor
Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?

“Işıklar içinde uyu” sözüne itirazı var! Rahmet dilemek zor mu?
Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi

Depremin izini silmeye çalışırken bir felaketi daha yaşadılar
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Azerbaycanlı gazeteciden Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi
Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı

Milyonlarca kişiye kötü haber! Tüm veriler çalındı