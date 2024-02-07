Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın adı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde yaşatılacak

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken 2018 yılında uğradığı bombalı saldırı sonucunda gazi olan ve 5 yıl Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedavi gördükten sonra 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın adı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde yaşatılacak.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın tedavi gördüğü oda, Kayseri Valiliği tarafından tefriş edilerek, yenilenen hasta odasına İsmet Eraslan'ın ismi verildi. Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, dekan yardımcıları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Başhekim Doç. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve başhekim yardımcıları Şehit İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan ve babası İlhan Eraslan ile birlikte Tıp Fakültesi Hastaneleri Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Servisi'nde şehidin yenilenen odasını ziyaret ederek, hep birlikte odayı gezdi.

Şehit İsmet Eraslan'ın hem gazilik hem de şehitlik mertebesine ulaştığını belirten Vali Gökmen Çiçek, "Kahramanımız bu odada uzun süre tedavi gördü. Özellikle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Hocalarımız şehidimizle çok yakından ilgilendi. Hemşire arkadaşlarımız şehidimize bir bacı, doktorlarımız kardeş, arkadaş, abi oldular. Ben de kendisini ziyaret etmiştim. Kendisine güç vermek için geldiğimizde, kendisinden güç alıp çıkmıştım bu kapıdan. Bugün de onun anısına bu odanın düzenlenmesi dolayısıyla Rektörümüze, Tıp Fakültesi Dekanımıza ve Başhekimimize çok teşekkür ediyorum. Belki bina değil ama bunun anlamı çok büyük. Çünkü şehidimiz bu odada yattı. Sizler bu odada onu iyileştirmek için mücadele ettiniz. Şimdi onun anısına düzenlenen odayı hep birlikte geziyoruz" dedi.

Acısını "O ölmedi" sözleriyle dile getiren Şehit İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan ise ilgi ve desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Vali Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve tüm Tıp Fakültesi Hastaneleri çalışanlarına teşekkür ederek, oğlu için helallik istedi.

Vali Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun daha sonra Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Servisi'nde yatan hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. - KAYSERİ