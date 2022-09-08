Saygılı: 'İzmir'in kurtuluşu, bağımsız Türkiye'nin kuruluşuna giden yolun da habercisi olmuştur'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 9 Eylül'ün İzmir'in kurtuluşa erdiği bir gün değil, aynı zamanda tüm vatanın esenliğe kavuştuğu son derece önemli ve anlamlı bir gün olduğuna işaret ederek, "Bu büyük zaferi kazanan ruh, 'Müstakil' yani bağımsız...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 9 Eylül'ün İzmir'in kurtuluşa erdiği bir gün değil, aynı zamanda tüm vatanın esenliğe kavuştuğu son derece önemli ve anlamlı bir gün olduğuna işaret ederek, "Bu büyük zaferi kazanan ruh, 'Müstakil' yani bağımsız olma fikrini de bizlere aşılamıştır." dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Saygılı, açıklamasında şunları kaydetti: "26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül 1922'de İzmir'in işgalden kurtarılmasıyla sona eren 9 Eylül tarihi; sadece güzel İzmir'in kurtuluşa erdiği bir gün değil, aynı zamanda tüm vatanın esenliğe kavuştuğu son derece önemli ve anlamlı bir gündür. İzmir'in kurtuluşu, aziz milletimizin bütün dünyaya ebediyen var olacağı mesajını verdiği gibi, bağımsız Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşuna giden yolun da habercisi olmuştur. Bu zaferin kazanılması kadar, anlamının anlaşılması da çok önemlidir. Çünkü bağımsız yaşamak için, en aziz varlığı olan canını feda eden kahramanlarımız, bu zaferi bizlere miras bırakmışlardır. Bu büyük zaferi kazanan ruh, 'Müstakil' yani bağımsız olma fikrini de bizlere aşılamıştır. Bugün de vatanseverlik aşkıyla, inancımızla, kültür ve geleneklerimizle el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içinde devraldığımız bu değerli mirası aynı yüksek ruh ve şuurla korumaya devam edeceğimize inancım tamdır."

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Saygılı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarına şükranlarımı sunuyor, istiklal mücadelemiz için yüreğini, canını, kanını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı. - İZMİR