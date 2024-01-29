Sarıyer'deki Kilise Saldırısı Sonrası İlk Görüntüler

Sarıyer'de 1 kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesindeki silahlı saldırı sonrası ilk kez görüntülendi. Kiliseyi ziyaret eden İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro saldırı ile ilgili "Yetkililere çok minnettarlık göstermemiz lazım çünkü büyük gayretle hemen sorumluları tutukladılar. Adalet oldu" dedi.

Sarıyer'de 1 kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria kilisesinde gerçekleşen silahlı sonrası ilk kez görüntülendi. Kurşunların isabet ettiği alanlar görülürken, saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın yaralandığı alana ise mum yakılarak çiçek konulduğu görüldü. İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, Sarıyer'de silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ni ziyaret etti. Santa Maria Kilisesi Avukatı Afşin Hatipoğlu, saldırının detayları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, "Şimdi cenazeye gideceğiz. Merhum kardeşimizin ailesiyle beraber cem evimizde dua edeceğiz. Artık sadece gücümüz duadır. Yetkililere çok minnettarlık göstermemiz lazım çünkü büyük gayretle hemen sorumluları tutukladılar. Adalet oldu. Tabii ki bu terör saldırısı bütün Türkiye'ye zarar veriyor. Sadece cemaatimize değil, bütün Türkiye'ye zarar veren bir olay. Birçok kişi özellikle sivil otoriteler, güvenlik personeli ve komşular, bütün insanlar yanımızda oldular. Teselli ve destek verdiler. Bu jestler, bu sevgi ve saygı cemaatimiz için çok anlamlı. Şimdi dua etmeye gidelim. İlave güvenlik önlemi istedik. Her zamanki gibi devlet yanımızda durmaya devam edecektir. Tabii ki daha fazla güvenlik belki gerekiyor. Allah korusun hepimizi. Yardım, Allah'tan gelen bir yardım. Açıkçası direkt tehdit hissetmedik" dedi.

"Saldırganların silahlarından biri tutukluk yaptı, daha fazla can kaybının önüne geçildi"

Sabah ayin devam ederken 2 saldırgan kamuflajlı bir şekilde kiliseye geldiğini belirten Santa Maria Kilisesi Avukatı Afşin Hatipoğlu, "Kapıyı açıp içeriyi kontrol ediyorlar. Görüntülerden anlaşılan, tam girmeye karar verdikleri anda başka bir kişi daha geliyor. ve o kişiye ayine girsin diye kapıyı açıyorlar. Kapıyı açıp içeriye aldıkları kişi o günkü kurban aslında. Onlar ayini bastıklarında önce, rahmetliyi burada katlediyorlar. Saldırıdan önce kafasına kabzayla vuruyorlar. Daha sonra ateş ediyorlar. Sonra da rastgele kilisenin etrafına ateş ediyorlar. Görgü tanıklarının söylediği, Arapça veya Farsça tam çıkartamadıkları bir dille bazı şeyler söylüyorlar. ve daha sonra uzaklaşıyorlar. Saldırı gerçekleştikten sonra ölen kişi dışında bir yaralı söz konusu değil. Polisin bize söylediği kadarıyla silahlardan birinin en azından tutukluk yaptığı onunda paniğe sevk ettiği ve daha fazla can kaybının önüne geçildiğidir. Yine görüntülerde var. Saldırganlardan bir tanesi kilisenin ortasına kadar devam ediyor. ve bağırırken sağa, sola ateş ediyor. Büyük bir korku ortamı oluyor. Bir kişi hayatını kaybediyor. Şu anda burası Perşembe günü saat 07.00'deki ayine kadar kapalı. Çünkü Hristiyan inancına göre, böyle bir saldırı olduktan sonra tekrar bir kutsama ayini olmadıktan sonra o kilise ibadete açılamıyor. Bütün azınlık cemaatlerinin liderleri saat 07.00'de Perşembe günü burada toplu ayin gerçekleştirecekler. Bu görmüş olduğunuz alanı da merhum adına anı bölgesi yaptılar. Burada kendisi için dua edecekler. Burası kilise de muhafaza edilecek. Burası merhuma saygı açısından saklanacak. Bu şekilde bir menfur saldırı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"Polonya Başkonsolosu eşi ve 2 çocuğu da buradaydı"

Saldırı anını anlatan Hatipoğlu, "Pederin ayini yönettiği yerle burası yaklaşık 50 metre. Mikrofonda yönettiği için peder, ilk gelenleri fark edemiyor. Çünkü ses yüksek. İlk başta ısıtma cihazlarının düştüğünü zannediyor. Zaten polisin verdiği bilgiye göre, 30-40 saniye arasında sürüyor. O sırada pedere kadar gelmiyor. ve diğer vatandaşlara da gelmeden olay tamamlanıyor. Basına yansıdığı için söyleyebilirim; Polonya Başkonsolosu eşi ve 2 çocuğu da buradaydı. Şükürler olsun kendilerine de herhangi bir şey olmadı. Yine burada çok sayıda Filipinli Hristiyan dua için gelmişti. Burada bulunan 30 - 40 kişinin yarıya yakını Filipinliydi. Onlara da bir sıkıntı olmadı. Ama Tuncer isimli vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Kendisi Alevi inancına mensup bir vatandaşımızmış ve Cemevinde kendisine tören yapılacak. Kilisenin yetkilileri de o törene katılmak için yola çıktılar. Şu anda durum bu şekilde. Daha acı olan bir tarafı ise, ülkemizi çok kötü bir şekilde lanse edilmesine sebep olan bu hadiseden dolayı çok fazla mesaj ve destek alıyoruz. Ama bir kısmı tabii ki bu barış ortamını bilmediği için sanki burada güvenlik dışı bir ortam varmış gibi düşünüyor. O bizi üzüyor. Ülkemizde herhangi bir güvenlik sıkıntısı olmadığını biliyoruz. İnanıyoruz ve bu olayın da bir daha gerçekleşmemesini arzu ediyoruz. Güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını resmi kanaldan kilise yetkilileri bildirdi. Çünkü karşımızdaki terör örgütü ki en fazla üzerinde durulan da DAEŞ. Çok acımasız bir terör örgütü. Kime, ne zaman, ne yapacağı belli olmayan bir örgüt. Burada bir tedirginlik var. İnsanlar biraz daha fazla devletin şefkatini hissetmek istiyorlar. Bunun da altını çizmek isterim" diye konuştu. - İSTANBUL