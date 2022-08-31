Samsun haberi! Atakum'da 30 Ağustos Coşkusu

30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümü Atakum'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Zafer turuna katılan Başkan Deveci "Atatürk'ün Cumhuriyetine, geleceğinize, çocuklarınıza ve yaşam biçiminize sahip çıkın" dedi.

Atakum Belediyesi önünden başlayan zafer turu konvoyu Atatürk Bulvarı, Karayolları, Adnan Menderes Bulvarı, Yenimahalle Tramvay Durağı, İsmet İnönü Bulvarı, Cağaloğlu Bulvarı ve Vatan Caddesi güzergahında devam etti. Konvoyu kentin sokaklarında karşılayan yurttaşların yanı sıra evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından Başkan Deveci'yi selamlayan Atakumlular, ellerindeki Türk bayrakları ile marşlar söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"21. YÜZYILDA ATATÜRK NASIL BİR CUMHURİYET İSTEDİYSE ÖYLE OLACAK"

"Bu bayramın 100. yılını tam kendisine yaraşır bir şekilde kutladık. Atakum ayağa kalktı. Siz de kendinizi gösterdiniz. Tarihimizde şanlı günlerimiz var. Ama 19 Mayıs, 30 Ağustos, 9 Eylül olmasaydı onların hiçbirini anamayacaktık. Onları tarihte var eden ve anmamızı sağlayan 30 Ağustos'tur. Türkiye'nin Türk'ün en büyük zaferi ve bayramı budur. O nedenle çoluk çocuk kadın erkek yaşlı genç büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet, 21. yüzyılda Atatürk nasıl bir Cumhuriyet istediyse öyle olacak. Az kaldı. Cumhuriyet'in ve onun ilkelerinin yaşatılmasında özellikle gençlerin büyük bir sorumluluğu var. Çünkü Atatürk bu Cumhuriyet'i size emanet etti. Ama kadınlar hem ana olduğunuz için hem de kadın olduğunuz için sizin sorumluluklarınız daha da çok. 19 Mayıs'tan 9 Eylül'e kadar savaş meydanlarındaydınız. Çocuklarınızın yanında kocalarınızın yanında onlara eşlik ettiniz. Onlara onların mermilerini onların silahlarını taşıdınız.

"GELECEĞİNİZE, ÇOCUKLARINIZA VE YAŞAM BİÇİMİNİZE SAHİP ÇIKIN"

Burada bugün siyasi kimliğimle konuşmuyorum. Cumhuriyet'e, Mustafa Kemal Atatürk'e, onun yol haritasına ve ilkelerine ölümüne bağlı Cemil Deveci olarak konuşuyorum. Beni öyle anlamanızı, algılamanızı ve hatırlamanızı istiyorum. Benim derdim bu topraklar, bu topraklarda yaşayan bizler ve bu ülkenin geleceği. 1920'li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Afganistan, Sovyetlerden daha önce Türkiye Cumhuriyeti'ne yardım elini uzatmıştı. Dünyanın en köklü ülkelerinden bir tanesi Afganistan'da şimdi devlet kalmadı. Afganistan'da kadının adı da kalmadı. İran, Irak, Libya, Suriye'ye bakın bir tek Atatürk'ün Cumhuriyeti duruyor. Ona, kendi geleceğinize, çocuklarınıza ve yaşam biçiminize sahip çıkın. Bugün Atakum'u baştan sona gezdik. Her yerden alkış kopuyor ve herkes sevgi gösteriyordu. Hiç kimse özellikle hiçbir kadın ilgisiz kalmadı. Cumhuriyet'i anlamışlardı ve özümsemişlerdi. Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde 'Ben varım' dediler. Mustafa Kemal duy sesimizi. Cumhuriyet'i bıraktığın gençlerle, kadınlarla elbirliği ile yeniden ayağa kaldırmaya geliyoruz. Kaldığımız yerden senin eserini yaşatmaya devam edeceğiz."